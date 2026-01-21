Šveđani optužuju Hrvate za 'igrice': 'Služili su se svim i svačim'

'Trebao je to biti najteži protivnik do sada, ali Hrvatska nije bila dorasla Švedskoj', nakon teškog poraza Hrvatske od Švedske piše švedski portal Expressen.
'Zapravo je nevjerojatno da smo pobijedili viceprvaka svijeta svijeta s osam golova razlike, kaže 39-godišnji Andreas Palicka za Exspressen.
Hrvatska se još donekle u prvom poluvremenu i držala, ali se u nastavku potpuno raspala i Švedska je odjurila na ogromnu razliku. A onda, piše švedski list, Hrvati su se zbog očaja i frustriranosti rezultatom počeli služiti raznim igricama.
'Pokušali su sve da nam uđu u glavu. Ali mi smo samo željeli nastaviti mljeti i nismo imali namjeru pustiti ih da se vrate', rekao je Eric Johansson,
Bivši švedski rukometaš, a sad analitičar, Claes Hellgren, također priča o hrvatskom pristisku na suce zbog nemoći.
'Sada počinje gunđanje. To je situacija koja je idealna za Švedsku. Suce se ne smije uvlačiti u takve rasprave, treba ostati miran i igrati dalje', tijekom prijenosa rekao je Hellgren.