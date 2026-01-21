Šveđani optužuju Hrvate za 'igrice': 'Služili su se svim i svačim'

'Zapravo je nevjerojatno da smo pobijedili viceprvaka svijeta svijeta s osam golova razlike, kaže 39-godišnji Andreas Palicka za Exspressen.

Hrvatska se još donekle u prvom poluvremenu i držala, ali se u nastavku potpuno raspala i Švedska je odjurila na ogromnu razliku. A onda, piše švedski list, Hrvati su se zbog očaja i frustriranosti rezultatom počeli služiti raznim igricama.

'Pokušali su sve da nam uđu u glavu. Ali mi smo samo željeli nastaviti mljeti i nismo imali namjeru pustiti ih da se vrate', rekao je Eric Johansson,

Bivši švedski rukometaš, a sad analitičar, Claes Hellgren, također priča o hrvatskom pristisku na suce zbog nemoći.

'Sada počinje gunđanje. To je situacija koja je idealna za Švedsku. Suce se ne smije uvlačiti u takve rasprave, treba ostati miran i igrati dalje', tijekom prijenosa rekao je Hellgren.