Sutra kreće Svjetsko nogometno prvenstvo U-17 na kojem igra i Hrvatska. Evo gdje možete gledati

Hrvatska je jedna od 48 reprezentacija koja će igrati na SP-u u Kataru, a momčad Marijana Budimira izvučena je u skupinu C sa Senegalom, Kostarikom i UAE-om.

Prvu utakmicu Hrvatska igra sutra u 14 sati po hrvatskom vremenu protiv sjajnog Senegala. U četvrtak u 16:15 igra protiv UAE-a, a u nedjelju u 15:45 protiv Kostarike. Sve utakmice hrvatske reprezentacije prenosi televizija MAXSport, a tekstualni prijenos sa snimkama svih najzanimljivijih trenutaka moći ćete pratiti na tportalu.

Iz svake skupine u nokaut fazu idu prve dvije reprezentacije iz svake od 12 skupina te osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija.