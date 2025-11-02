sp u-17

Sutra kreće Svjetsko nogometno prvenstvo U-17 na kojem igra i Hrvatska. Evo gdje možete gledati

S. M.

02.11.2025 u 12:45

Hrvatska U-17 reprezentacija
Hrvatska U-17 reprezentacija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: HNS
Bionic
Reading

Hrvatska nogometna reprezentacija će prvi put nakon deset godina sudjelovati na Svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina.

Hrvatska je jedna od 48 reprezentacija koja će igrati na SP-u u Kataru, a momčad Marijana Budimira izvučena je u skupinu C sa Senegalom, Kostarikom i UAE-om.

vezane vijesti

Prvu utakmicu Hrvatska igra sutra u 14 sati po hrvatskom vremenu protiv sjajnog Senegala. U četvrtak u 16:15 igra protiv UAE-a, a u nedjelju u 15:45 protiv Kostarike. Sve utakmice hrvatske reprezentacije prenosi televizija MAXSport, a tekstualni prijenos sa snimkama svih najzanimljivijih trenutaka moći ćete pratiti na tportalu.

Iz svake skupine u nokaut fazu idu prve dvije reprezentacije iz svake od 12 skupina te osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija.

Trening U-17 reprezentacije uoči utakmice sa Senegalom Izvor: Licencirane fotografije / Autor: HNS

'Još se privikavamo na vrućinu, na brzinu terena i lopti, ali kako nama, tako drugima. Senegal je jako dobra momčad, jedan od favorita turnira i za jednu afričku reprezentaciju su jako organizirani. No, i mi smo dobri i ako ponovimo igre iz pripremnih turnira, bit će dobro. Za igrače je najvažnije samo da budu koncentrirani i da uživaju u ovakvom jednom turniru', rekao je Budimir uoči utakmice.

Popis igrača za prvenstvo:

Golmani: Matej Grahovac (Osijek), Petar Nemet (Istra 1961), Vito Kovač (Rijeka)

Obrambeni: Petar Zvonimir Kostelac (Lokomotiva), Leon Jakirović (Dinamo), Raul Kumar (Istra 1961), Karlo Pajsar (Parma), Lukas Murica (Rijeka), Mateo Čupić (Hajduk), Nikola Radnić (Dinamo)

Vezni: Roko Vojvodić (Hajduk), Krešimir Radoš (Dinamo), Pavle Smiljanić (Lokomotiva), Niko Horvat (Borussia Mönchengladbach), Duje Slišković (Union Berlin), Jona Benkotić (Dinamo)

Napadači: Tino Kusanović (FC Nürnberg), Patrik Horvat (Dinamo), Andrija Burcar (Parma), Ivan Križić (Hertha BSC), Gabrijel Šivalec (Slaven Belupo).

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
transferi

transferi

Hit-igrač HNL-a odbio Hajduk i odlazi u inozemstvo. Poznato je i za koliko
KRIZA U DINAMU

KRIZA U DINAMU

Kaos u Dinamovoj svlačionici? Otkriveno na što se sve žale ljutiti igrači
sp u-17

sp u-17

Sutra kreće Svjetsko nogometno prvenstvo U-17 na kojem igra i Hrvatska. Evo gdje možete gledati

najpopularnije

Još vijesti