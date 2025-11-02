Sutra kreće Svjetsko nogometno prvenstvo U-17 na kojem igra i Hrvatska. Evo gdje možete gledati

Hrvatska nogometna reprezentacija će prvi put nakon deset godina sudjelovati na Svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina.
Hrvatska je jedna od 48 reprezentacija koja će igrati na SP-u u Kataru, a momčad Marijana Budimira izvučena je u skupinu C sa Senegalom, Kostarikom i UAE-om.
Prvu utakmicu Hrvatska igra sutra u 14 sati po hrvatskom vremenu protiv sjajnog Senegala. U četvrtak u 16:15 igra protiv UAE-a, a u nedjelju u 15:45 protiv Kostarike. Sve utakmice hrvatske reprezentacije prenosi televizija MAXSport, a tekstualni prijenos sa snimkama svih najzanimljivijih trenutaka moći ćete pratiti na tportalu.
Iz svake skupine u nokaut fazu idu prve dvije reprezentacije iz svake od 12 skupina te osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija.
'Još se privikavamo na vrućinu, na brzinu terena i lopti, ali kako nama, tako drugima. Senegal je jako dobra momčad, jedan od favorita turnira i za jednu afričku reprezentaciju su jako organizirani. No, i mi smo dobri i ako ponovimo igre iz pripremnih turnira, bit će dobro. Za igrače je najvažnije samo da budu koncentrirani i da uživaju u ovakvom jednom turniru', rekao je Budimir uoči utakmice.
Popis igrača za prvenstvo:
Golmani: Matej Grahovac (Osijek), Petar Nemet (Istra 1961), Vito Kovač (Rijeka)
Obrambeni: Petar Zvonimir Kostelac (Lokomotiva), Leon Jakirović (Dinamo), Raul Kumar (Istra 1961), Karlo Pajsar (Parma), Lukas Murica (Rijeka), Mateo Čupić (Hajduk), Nikola Radnić (Dinamo)
Vezni: Roko Vojvodić (Hajduk), Krešimir Radoš (Dinamo), Pavle Smiljanić (Lokomotiva), Niko Horvat (Borussia Mönchengladbach), Duje Slišković (Union Berlin), Jona Benkotić (Dinamo)
Napadači: Tino Kusanović (FC Nürnberg), Patrik Horvat (Dinamo), Andrija Burcar (Parma), Ivan Križić (Hertha BSC), Gabrijel Šivalec (Slaven Belupo).