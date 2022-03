Sudački ekspert Marijo Strahonja dao je svoj sud o situaciji iz koje je 'deblji' kraj izvukao Hajduk te je ostao na kraju i bez pobjede

U emisiji Stadion sudački ekspert Marijo Strahonja osvrnuo se na suđenje u 26. kolu HT Prve lige pa tako i trenutak kada je Hajduku poništen pogodak protiv Istre 1961

Utakmica u Puli završila je 1:1, a najviše je prašine podigla situacija iz 56. minute kada je na semaforu već bio taj rezultat. Mikanović je proigrao Kalinića koji se ubacio u kazneni prostor domaćih, njegov čuvar Perković uhvatio se za lice i bacio na travu, no kako sudac nije prekinuo igru, odmah se i pridigao, a u međuvremenu je Kalinićev udarac blokiran, a lopta se odbila na nogu Biuka koji je zatresao mrežu za, činilo se, vodstvo Splićana.

Prema mišljenju Strahonje sudac Pejin odsudio je tu utakmicu dobro, ali ostali su 'repovi' iza VAR intervencije i poništenog gola zbog navodnog prekršaja Kalinića.

'Odluka je bila ispravna, no cijeli protokol i proces je bio neuvjerljiv. Dojam je, no samo dojam, da je postojao prekršaj Kalinića. Vjerojatno se u borbi za poziciju zamahom ruke dotaknuo lica igrača. Ovaj kut kamere ukazuje da ga je udario, no svi bi više voljeli da imamo još neki kut kamere', rekao je Strahonja za HRT te dodao: