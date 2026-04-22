HENDIKEP I ZA BAYERN

Strašan udarac za ambicije Njemačke: Jedan od ključnih igrača ne ide na SP

S.Š. / Hina

22.04.2026 u 20:33

Serge Gnabry Izvor: EPA / Autor: RONALD WITTEK
Njemačka nogometna reprezentacija na skorašnjem Svjetskom prvenstvu, kojem su zajednički domaćini Meksiko, Kanada i SAD, neće moći računati na 30-godišnjeg igrača Bayerna Sergea Gnabryja.

Na treningu bavarske momčadi Gnabry je doživio puknuće aduktora desnog bedra, a sve naknadne pretrage su pokazale da je ozljeda dovoljno ozbiljna te igraču ne ostavlja dovoljno vremena da se od nje oporavi prije početka SP-a sredinom lipnja.

Nastavlja se time nesreća Gnabryja kada su u pitanju nastupi na velikim natjecanjima jer je ovaj krilni napadač zbog ranijih ozljeda propustio Svjetsko prvenstvo 2018. te Europsko prvenstvo prije dvije godine.

U posljednje vrijeme Gnabry je bio ponajbolji igrač njemačke reprezentacije, a ukupno je za popularni Elf u karijeri odigrao 59 utakmica te je pritom postigao 26 pogodaka uz 11 asistencija.

Na Svjetskom prvenstvu Njemačka se nalazi u skupini E, a suparnici će joj biti Ekvador, Obala Bjelokosti i Curacao.

