Legenda napala prvu trenericu u Bundesligi, ona uzvratila bez milosti

Marie-Louise Eta od sredine travnja postala je prva glavna trenerica u povijesti Bundeslige koja vodi mušku momčad. Na klupu Union Berlina stigla je nakon otkaza Steffenu Baumgartu, no debitantski nastup nije završio idealno - njezina momčad izgubila je od Wolfsburga 1:2.

Magath: 'To je neodgovorno'

Felix Magath nije skrivao nezadovoljstvo ovom odlukom.

'Odluka Uniona je nepromišljena i neodgovorna', poručio je legendarni trener, jasno dajući do znanja da ne podržava potez kluba.

Ipak, Eta se nije dala isprovocirati.

'Ne bavim se negativnim komentarima ni govorom mržnje jer oni više govore o onima koji ih iznose nego o meni', poručila je, dodavši da takve komentare nikada nije čitala, pa tako ni sada.

Poraz koji ne odražava stvarnost

Iako je Union izgubio 1:2, statistika otkriva potpuno drugačiju sliku. Momčad iz Berlina imala je čak 27 udaraca prema golu, veći posjed lopte i više dodavanja od suparnika.

Wolfsburg je, s druge strane, zabio dva gola iz minimalnih prilika, pa bi se malo tko bunio da je rezultat bio drukčiji.

Kapetan Christopher Trimmel, koji je pod prethodnim trenerom bio na klupi, vratio se u početnu postavu i bio najopasniji igrač Uniona. Branič Derrick Köhn istaknuo je kako se momčad brzo prilagodila novoj trenerici i da se igrači osjećaju vrlo dobro pod njezinim vodstvom.

Do kraja sezone ostale su joj još četiri utakmice u borbi za ostanak u Bundesligi.