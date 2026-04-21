čudo iz hrvatske

Nestvarnih pola sata Petra Sučića zapalilo Italiju: Evo što pišu nakon ludnice u Milanu

S.Č.

21.04.2026 u 23:47

Chivu i Sučić
Chivu i Sučić Izvor: Profimedia / Autor: Marco Canoniero / Alamy / Profimedia
Inter je pobjedom 3:2 protiv Coma u uzvratu izborio finale talijanskog Kupa, a jedna od najluđih priča večeri nosi ime Petra Sučića. Sjajni hrvatski reprezentativac ušao je u igru u drugom poluvremenu i potpuno promijenio utakmicu, pretvorivši gotovo izgubljenu večer u veliki preokret za momčad iz Milana.

U trenutku kada je Inter bio u ozbiljnim problemima i izgledalo je da mu izmiče finale, Sučićev ulazak donio je energiju, mirnoću i konkretnost kakva je domaćinu očajnički trebala. Hrvatski veznjak inicirao je nevjerojatan povratak i u samo pola sata postao apsolutni junak večeri.

SUČIĆ VODI INTER U FINALE: SPEKTAKULARAN PREOKRET "NERAZURA" | Inter - Como | 21.04.2026. Izvor: Licencirane fotografije / Autor: YouTube

Upisao je dvije asistencije i pogodak kojim je zapečatio veliki preokret, a talijanski mediji nakon utakmice nisu skrivali oduševljenje njegovom predstavom.

Eurosport Italia dodijelio mu je ocjenu 7,5 i napisao: 'Njegov ulazak u igru zapravo je promijenio ovu utakmicu, a to se dogodilo zato što je bio iznimno lucidan u odlukama. Asistencija za 1:2 bila je uvod u sjajnu suradnju s Calhanogluom, koji mu je zatim uzvratio uslugu za pogodak, najvažniji u njegovoj karijeri.'

Virgilio Italia bio je još izravniji i Sučiću dao osmicu: 'Bilo je nekoliko manjih pogrešaka, ali njegov ulazak imao je golem utjecaj na utakmicu - s dvije asistencije i golom za 3:2.'

Istom je ocjenom njegov nastup vrednovao i TuttoMercato, koji je naveo: 'Bio je lucidan u tome da dvaput pripremi pogodak Calhanogluu, a zatim je zapalio San Siro golom koji je Inter odveo u finale.'

Jednako su reagirali i na portalu FC Inter 1908, gdje su također istaknuli da je upravo Sučić bio čovjek koji je preokrenuo večer i donio Interu utakmicu vrijednu finala.

Za hrvatskog veznjaka ovo je bez ikakve dvojbe jedna od najvećih večeri karijere. Ušao je kada je Inter bio na rubu ispadanja i u kratkom vremenu postao ključna figura utakmice, igrač koji je pokrenuo preokret i odveo talijanskog velikana korak bliže trofeju.

čudo iz hrvatske

čudo iz hrvatske

Nestvarnih pola sata Petra Sučića zapalilo Italiju: Evo što pišu nakon ludnice u Milanu
