Stojković: Kad se nisam srušio...

U Rigi su izabranici Dragana Stojkovića slavili protiv Latvije 1:0, a pogodak odluke postigao je Dušan Vlahović već u 12. minuti susreta.

Izbornik Srbije bio je zadovoljan učinkom svoje momčadi, naglasivši da u ovakvim utakmicama nema lakih bodova.

'Sve utakmice u kvalifikacijama izuzetno su teške, a teške su jer su jako važne. Tako je oduvijek bilo i tako će biti. Nisam iznenađen ovim dvobojem, ali jesam zadovoljan onim što smo tražili od igrača. Znali smo da će Latvija biti nisko postavljena i pokazali smo dovoljno pameti i strpljenja da dođemo do gola. Na vrijeme smo otvorili utakmicu i za nas je najvažnije da se vraćamo kući s pobjedom i nova tri boda', rekao je Stojković.

Na pitanje o završnici i velikoj prilici Latvije u sudačkoj nadoknadi, Stojković je odgovorio u svom stilu.

'Kad se nisam srušio dolje... Nisam ni vidio situaciju, mislio sam da je Petrović obranio, a onda sam čuo da je bila stativa. Pouka je jasna – probati riješiti utakmicu u regularnom dijelu, zabiti gol koji relaksira ekipu i onda mirno čekati kraj, jer tako ne jurite gol-razliku', zaključio je izbornik Srbije.