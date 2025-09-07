SRBIJA SLAVILA

Stojković: Kad se nisam srušio...

A.H.

07.09.2025 u 11:10

Dragan Stojković Piksi
Dragan Stojković Piksi Izvor: Profimedia / Autor: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Nogometna reprezentacija Srbije ostvarila je važan trijumf u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

U Rigi su izabranici Dragana Stojkovića slavili protiv Latvije 1:0, a pogodak odluke postigao je Dušan Vlahović već u 12. minuti susreta.

vezane vijesti

Izbornik Srbije bio je zadovoljan učinkom svoje momčadi, naglasivši da u ovakvim utakmicama nema lakih bodova.

'Sve utakmice u kvalifikacijama izuzetno su teške, a teške su jer su jako važne. Tako je oduvijek bilo i tako će biti. Nisam iznenađen ovim dvobojem, ali jesam zadovoljan onim što smo tražili od igrača. Znali smo da će Latvija biti nisko postavljena i pokazali smo dovoljno pameti i strpljenja da dođemo do gola. Na vrijeme smo otvorili utakmicu i za nas je najvažnije da se vraćamo kući s pobjedom i nova tri boda', rekao je Stojković.

Na pitanje o završnici i velikoj prilici Latvije u sudačkoj nadoknadi, Stojković je odgovorio u svom stilu.

'Kad se nisam srušio dolje... Nisam ni vidio situaciju, mislio sam da je Petrović obranio, a onda sam čuo da je bila stativa. Pouka je jasna – probati riješiti utakmicu u regularnom dijelu, zabiti gol koji relaksira ekipu i onda mirno čekati kraj, jer tako ne jurite gol-razliku', zaključio je izbornik Srbije.

Standings provided by Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
KVALIFIKACIJE ZA SP

KVALIFIKACIJE ZA SP

Dalić već odabrao prvih 11?! Evo tko upada u momčad za okršaj na Maksimiru
eurobasket

eurobasket

Pogledajte što je kapetan Srbije objavio nakon epskoga kraha na Eurobasketu
ufc

ufc

Evo koliko je Ante Delija zaradio za spektakularni nokaut u debitantskom nastupu u UFC-ju

najpopularnije

Još vijesti