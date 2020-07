Srđan Andrić bio je ljubimac Hajdukovih navijača i njegova riječ ima težinu: Sezona je jako loša, a sve je krenulo ispadanjem od Gzire

Bivši nogometaš Hajduka, a nakon karijere i voditelj omladiksne škole splitskog kluba, Srđan Andrić, vrlo je otovoreno i jasno govorio o problemima ponosa Dalmacije

'Teško je to komentirati jer ne znam detalje. Čini mi se da ljudima koji sve to izvana gledaju je stvarno ružno jer su ti igrači i taj trener donijeli klubu ogromne novce. Nitko od nas ne zna što se točno događalo jer unutar kluba jer svatko ima svoju stranu priče, tako da svatko treba držati svoju stranu. Otišao je Bjelica, pa Jovićević, to su stvari koje takav veliki klub poput Dinama ne bi trebao raditi, ali ne znam detalje i ne bih htio nešto nagađati'.

Bivši igrač Hajduka, veznkka Srđan Andrić u dva je navrata nosio dres 'bilih'. Prvi put u periodu od 2000. do 2004. godine te od 2007. do 2012. godine. Prema tome, bez pardona možemo reći da je jedan od dugovječnijih igrača Hajduka, a koje je posebno voljela i Torcida zbog srčanosti i angažmana.

Idemo malo o Hajduku, Hajduk je ove sezone dosta pao, ići će u kvalifikacije u EL, kako vi ocjenjujete današnji Hajduk?

'Hajduk čak ni teoretske šanse nema da bude drugi ove godine i mislim da je sezona u svakom slučaju jako loša. Krenulo je s ispadanjem od Gzire, što je možda i najteži poraz Hajduka, otišao je Orešćanin, došao je Burić gdje je Hajduk rezultatski jako dobro stajao. Bilo je nekakvog nezadovoljstva tu, došao je Tudor koji je htio neki svoj sustav igre implementirati u momčad, definitivno igrači još nisu to prihvatili do kraja. Bilo je nekih govora i garancije kako će Hajduk biti drugi, bilo je i ulaganja, i Hajduk je trebao biti drugi tako da svako mjesto ispod toga je definitivno razočarenje'.

Igor Tudor je domaći čovjek, je li nekome tko je iz tog podneblja lakše ili teže voditi klub takve tradicije?

'Iskreno, ja to gledam na način da nije ni lako nekom tko je odavde, a ni nekom tko dođe izvana. Ako imaš kvalitetu, onda ti je lakše, ako nemaš, onda je teže. Tudor je moj prijatelj, znamo se dosta i želim mu sve najbolje, ali tu ne bih radio razliku između domaćeg i stranog trenera, sve drugo je pogrešno gledanje. On je trener koji već ima desetak godina karijere, on je bio trener PAOK-a, Galatasarayja, i Udinesea to su sve renomirani klubovi. Znam Tudora koliko je u nogometu, on je vrhunski. Kojih problema ima, ja ne znam, trebao bih biti prisutan s njima da vidim što je. Ljudi moraju shvatiti da Tudor najbolje zna situaciju u klubu, on je ipak s njima svaki dan i zna kako diše. Imate i Stanića, doveden je zbog svojih rezultata u povijesti. Smjene li Tudora, otišao bi i Stanić. Ali mislim da neće doći do smjene, osim ako Tudor kaže da ovo ne ide kako je zamislio. Ja se nadam da će biti dobro i da će stvari krenuti nabolje'.

Bili ste na čelu omladinskog pogona, kako ste vi zadovoljni svojim razdobljem gdje ste proveli?

'Situacija u Hajduku kad sam ja prestao igrati, bila je katastrofalna. Mi smo svi bili na minimalcu, ja njima nisam bio ni prvi, ni treći ni četvrti izbor. Mislim da su napravili dobru stvar kad je riječ o selekciji igrača. Ja sam imao komentar i kad je ukinuta junoirska Prva HNL, gdje se nikoga nije pitalo što se misli o tome. Situacija u hrvatskom nogometu je da pola klubova nema B momčadi, bolje da imamo onda ligu do 21 godine. Mi smo praktički te juniore poput Balića, Vlašića i sličnih stavili u B momčad. I tu je HNS napravio veliku grešku. Vi imate tu Bašića i Tudora s kojima je Hajduk napravio veliki posao gdje su oni bili na plaći od par tisuća kuna, a onda kasnije kad su ih prodali'.

Što kažete o odlukama uprave, igrači jako mladi napuštaju klub, nekako se oni izgube u svemu tome?

'Slažem se, tu po meni nitko nije kriv. Jako je teško reći primjerice Palaversi koji je otišao u City, on zna da će ići po posudbama, ali budimo realni tko bi odbio ponudu od njih. Idemo biti realni, tu su i roditelji, menadžeri i pritisak kluba. Evo vam i Bradarića u Lilleu, moglo se i njemu dogoditi da ne igra tamo. Tko može nekome suditi, situacija je takva u Hrvatskoj. 90 posto će njih prihvatiti ponudu, netko neće. To je realnost i to se jednostavno mora prihvatiti'.

Igrali ste i s Nikolom Kalinićem, za kojega ste rekli da je najbolji napadač u Hajduku dok je igrao, bi li rekli da je njemu blizu ono što je napravio na Svjetskom prvenstvu u Rusiji?

'Apsolutno, ja Nikolu obožavam otkad je imao 15 godina. Imao je jako težak put, nije ih puno prošlo. On je krasan dečko, nekad impulzivno reagira. Ja se sjećam kad je on imao 18 godina da je bacio kapetansku traku kad je vidio da on mora stati na gol, netko je dobio crveni karton. Takve reakcije njemu nisu strane, mada je on toga svjestan, ali to je situacija kad je on tako reagirao. Ako je netko loše prošao, to je on', završio je Andrić.

