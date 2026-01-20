VATERPOLSKI EL CLASICO

Srbija osvojila skupinu. Hrvatska u polufinalu može igrati samo protiv nje

Vaterpolska reprezentacija Mađarske je nakon petaraca svladala Mađarsku i tako izborila polufinale.

Tim rezultatom potvrđeno je i da je Srbija osvojila skupinu E. Naime, Mađari sada imaju 11 bodova kao i Srbija, ali su Srbi slavili u međusobnom dvoboju.

Tako Orlovi u susret posljednjeg kola protiv Crne Gore ulaze potpuno rasterećeno. Vijest za Hrvatske ljubitelje vaterpola je zasigurno činjenica da u polufinalu Srbija čeka Hrvatsku.

Točnije, ako Hrvatska u posljednjem kolu pobijedi Italiju, u polufinalu će se susresti sa Srbijom. Barakude će tada čekati puna Arena u Beogradu, ali to može poslužiti kao savršena prilika za osvetu za poraz u finalu Olimpijskih igara u Parizu.

