Srbi pomogli prvom protivniku Hrvatske! Barakude na startu EP-a čeka neočekivano teži posao

Hrvatsku vaterpolsku reprezentaciju na startu Europskog prvenstva u Beogradu neće dočekati nimalo bezazlen suparnik. Prvi protivnik u skupini B bit će Slovenija, koja je uoči turnira povukla potez koji je izazvao veliku pozornost u regiji i znatno promijenio kontekst tog dvoboja.

Slovenski izbornik Mirko Vičević na završne pripreme u Kranju pozvao je i novog vratara Milana Bulajića, iskusnog čuvara mreže koji trenutačno brani u Srbiji, za beogradski Zemun. Riječ je o rješenju kojim Slovenci pokušavaju zatvoriti jednu od najosjetljivijih točaka u momčadi uoči najvećeg natjecanja u godini.

Rješenje za kronični problem

Kako ističu slovenski mediji, pitanje vratara već godinama predstavlja slabiju kariku njihove reprezentacije. Osim Jure Betona, Slovenija nema igrača na toj poziciji s ozbiljnijim međunarodnim iskustvom. Dolazak Bulajića, koji je stasao u beogradskom Partizanu i branio za mlađe selekcije Srbije, trebao bi donijeti stabilnost i veću sigurnost u obrani.

U Ljubljani na njega ne gledaju samo kao kratkoročno rješenje za Europsko prvenstvo, već i kao potez koji dugoročno može podići razinu konkurentnosti reprezentacije na velikim natjecanjima.

Teška skupina i zahtjevno otvaranje

Za Hrvatsku dvoboj sa Slovenijom zakazan 11. siječnja bit će prvi korak na putu kroz iznimno zahtjevnu skupinu. Uz Slovence, Barakude će igrati i protiv Grčke, aktualnog osvajača svjetske bronce, te neugodne Gruzije.

Slovenija će na prvenstvu u Beogradu šesti put nastupiti na europskoj smotri, treći put zaredom, a svaki osvojeni bod za njih ima posebnu težinu. Najbolji rezultat dosad ostvarili su na svom debitantskom nastupu 1999. godine u Firenci, kada su završili na 11. mjestu.

Europsko prvenstvo u vaterpolu održava se u Beogradu od 10. do 25. siječnja 2026., a za Hrvatsku već prvi dan donosi utakmicu koja će dati jasniji odgovor koliko će put prema završnici doista biti zahtjevan.