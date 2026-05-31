Vatreni: 'Ta minuta 2022. je nešto najbolje u mom životu. To nikad neću zaboraviti'

Jedan od igrača koji je na konferenciji za medije podijelio svoje dojmove bio je polivalentni Kristijan Jakić . Prvo pitanje na koje je odgovorio ticalo se kapetana Luke Modrića koji mora nositi zaštitnu masku za lice, baš kao Jakić donedavno:

'Promijenile su se maske, unaprijedili su ih. Moja je imala manje prostora, bio sam kao konj, vidio sam samo ispred sebe, njegova je modernija. Bit će mu lakše, a koliko sam čuo, za par tjedana bi je trebao i skinuti.'

Na prošlom Mundijalu okitio se broncom upisavši jednu minutu: 'Ta minuta 2022. je nešto najbolje u mom životu, to nikad neću zaboraviti. Sad sam stariji i iskusniji, trebamo biti svi zdravi da se nametnemo izborniku.'

O klupskoj sezoni rekao je: 'Nismo se nadali da ćemo završiti deveti, tako da je to uspješna sezona za Augsburg, inače se borimo za opstanak. Osobno za mene nije uspjeh, tako da ćemo vidjeti što će biti u budućnosti.'

Što se tiče formacije s trojicom stopera, rekao je: 'U nogometu uvijek moraš probati i vidjeti što ti najviše odgovara. Vjerojatno ćemo isprobati sve opcije na treninzima. Što se mene tiče, svejedno mi je što igram. Mislim da sam bolji defenzivno, zbog čega mi više odgovara da igramo s četvorkom.'