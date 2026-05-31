Gvardiol govorio o kemiji s Vuškovićem i otkrio što misli o novoj formaciji

Jedan od ključnih igrača nedvojbeno će biti Joško Gvardiol koji je bio na konferenciji za medije i odgovarao na pitanja novinara. O svom oporavku nakon loma noge rekao je:

'Igrao sam i više nego što sam očekivao za City pri kraju sezone. Možda to i nije dovoljno, ali zato imam ove pripreme da se pripremim i dođem na razinu. Nije mi prva operacija. Svaka ozljeda teško pada, pogotovo na duži period. Meni je procjena bila četiri do šest mjeseci, ja sam to skratio što je više moguće. To je motiv da jače radim. Htio sam se vratiti za Svjetsko prvenstvo, to je bio glavni cilj.'

O odlasku Pepa Guardiole prokomentirao je: 'Nažalost, došao je taj trenutak u kojem je odlučio da njegov put završava. Osvojio je puno trofeja, svi su imali priliku to vidjeti. Puno smo naučili, sve nas je učinio boljim igračima i ljudima. Želim mu puno sreće, vjerujem da će nam nedostajati. Nakon 10 godina teško je ostati na toj razini, a mislim da će novi trener biti dobar i da ćemo nastaviti tamo gdje smo stali.'

Što se tiče mentalnog oporavka nakon ozljede, smatra: 'Oporavljen sam, to je najvažnije. Kažu mi da je najvažniji prvi trening kad se vratiš da te netko udari po ozlijeđenoj nozi. Stići će mi to do glave, samouvjeren sam. Imam tri šarafa, tako da je sad noga jača..'

Prokomentirao je i svoju budućnost: 'Sa svih strana dolaze svakakve kombinacije. Teško mi je sad pričati, u Cityju imam sve što mi je potrebno. Prije ozljede sam igrao svaku utakmicu, nakon SP-a ćemo vidjeti što i kako.'

Engleskoj će faliti brojni važni igrači i zvijezde koje je Thomas Tuchel izostavio. Gvardiol je o tome rekao:

'Prokomentirao sam to sa suigračima jer sam s njima bio kad je izašao popis. Nije im bilo svejedno, teško im je palo, ali to je Engleska, svi znamo kakve igrače imaju. Izbornikova odluka, siguran sam da zna što radi. Bit će teško protiv njih, a ostalo ćemo vidjeti. Sigurno da ih je iznenadilo, ali mislim da je to normalno. Puno igrača imaju i izborniku je jako teško, ali ne mislim da to utječe na njih, sve se to zaboravi kad krene utakmica. '

Dotaknuo se i kemije s Lukom Vuškovićem: 'Dobra je, kao i sa svima ovdje. U reprezentaciji, svaki put kad dođemo na temu reprezentacije u Cityju, mislim da smo Kova i ja jedini koji jedva čekamo. Mlad je, ima jako puno potencijala, ima odličnu sezonu. Evo ga s nama, puno mu to znači i može puno naučiti.'

O formaciji s trojicom stopera rekao je: 'Teško da će se tko sjetiti, ja sam spomenuo da imamo kvalitetnih stopera i wingbekova i mislim da bi mogli dobro izgledati. Meni je to poznato jer sam to igrao u Leipzigu. Treba puno vremena i vježbanja da bude koordinirano. Mislim da je ovih desetak dana bitno da iskoristimo za pripremu takve ideje.'