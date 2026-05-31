UEFA odabrala igrača sezone u Ligi prvaka

PSG je ove sezone uspio obraniti naslov europskog prvaka, što je podvig koji posljednjih godina nije polazio za rukom mnogim velikanima. Momčad Luisa Enriquea u finalu je u budimpeštanskoj Puskás Areni svladala Arsenal nakon raspucavanja jedanaesteraca. Nakon 120 minuta igre rezultat je bio 1:1, a Parižani su bili precizniji s bijele točke i slavili 4:3.

Kvarachelija je tijekom cijele europske kampanje bio jedan od najvažnijih igrača francuskog prvaka. U nokaut fazi redovito je donosio prevagu, a sezonu je završio s čak deset pogodaka i šest asistencija u 16 nastupa, čime se profilirao kao jedan od najubojitijih igrača natjecanja.

Važnu ulogu imao je i u finalu protiv Arsenala. Upravo je Gruzijac izborio jedanaesterac iz kojeg je Ousmane Dembélé pogodio za izjednačenje i vratio PSG u utakmicu nakon vodstva londonskog sastava.

Nagrada za igrača sezone samo je potvrda statusa koji je Kvaradona izgradio tijekom posljednjih mjeseci. Nakon dolaska iz Napolija početkom 2025. godine brzo je postao jedan od zaštitnih znakova PSG-a, a sada je bio jedan od glavnih arhitekata obrane naslova europskog prvaka.

Za PSG je ovo druga uzastopna titula u Ligi prvaka, čime je klub dodatno učvrstio svoj status nove europske sile. U sezoni u kojoj su ponovno pokazali širinu, kvalitetu i mentalnu snagu, upravo je Kvaratskhelia bio lice njihove europske dominacije.