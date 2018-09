Španjolski izbornik nahvalio hrvatsku reprezentaciju, ali za njega Modrić nije najbolji nego...

Španjolski izbornik Luis Enrique mogao bi u utorak protiv Hrvatske promijeniti neke igrače koji su u subotu pobijedili Englesku s 2:1 jer su mu neki nogometaši umorni i jer Hrvatska igra drugačije u odnosu na 'Gordi Albion'

'Imali smo dugačko putovanje, ne želim reći da su igrači umorni, trenirali su dobro, no nemam ih ovdje svaki dan da vidim kako reagiraju. Osim toga Hrvatska je drugačija momčad', rekao je 48-godišnji Enrique na konferenciji za medije u Elcheu.

'Sviđa mi se što smo razveselili zemlju, to je najbolje što se može učiniti, no moramo ostati izvan tog vala euforije, a kada govorimo o Hrvatskoj to nije samo Modrić, treba spomenuti i Ivana Rakitića', napomenuo je Enrique.

On je u Barceloni bio trener hrvatskom dokapetanu Ivanu Rakitiću od ljeta 2014. do ljeta 2017. godine. Tada je odstupio te se odmarao godinu dana sve dok u srpnju nije izabran za izbornika Španjolske. Španjolci su na Svjetskom prvenstvu ispali u osmini finala od domaćina Rusije dok je Hrvatska osvojila srebrnu medalju nakon poraza u finalu od Francuske s 2:4.

'Rezultat Hrvatske nije me iznenadio. Gledajući kako su igrali za mene to nije bilo iznenađenje. Hrvatska ima izuzetno kvalitetne pojedince, a kao momčad napada i kao momčad se brani, i to snažno', rekao je Enrique.