Nova pobjeda Jakirovićevog Hulla; Ivor Pandur obranio penal

Golove za domaćine zabili su Kyle Joseph u 10. minuti, te Oliver McBurnie u 67. minuti.

Za Hull je branio hrvatski vratar Ivor Pandur koji je u 56. minuti fantatično obranio kazneni udarac Kiefferu Mooreu.

Hull je sada šesti sa 31 bodom, 13 manje od lidera Coventryja, dok drugoplasirani Middlesbrough ima 39 bodova.

Prve dvije pozicije u Championshipu direktno vode u Premier ligu, dok klubovi od trećeg do šestog mjesta raziravaju za još jednu kartu za elitni razred engleskog nogometa.