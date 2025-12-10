SKOK NA 6. MJESTO

Nova pobjeda Jakirovićevog Hulla; Ivor Pandur obranio penal

S.Š. / Hina

10.12.2025 u 23:37

Sergej Jakirović
Sergej Jakirović Izvor: Pixsell / Autor: Luka stanzl/PIXSELL
Bionic
Reading

U susretu 20. kola engleskog Championshipa, Hull kojeg vodi Sergej Jakirović, je pobijedio Wrexham sa 2:0 skošivši na šesto mjesto.

Golove za domaćine zabili su Kyle Joseph u 10. minuti, te Oliver McBurnie u 67. minuti.

Za Hull je branio hrvatski vratar Ivor Pandur koji je u 56. minuti fantatično obranio kazneni udarac Kiefferu Mooreu.

Hull je sada šesti sa 31 bodom, 13 manje od lidera Coventryja, dok drugoplasirani Middlesbrough ima 39 bodova.

Prve dvije pozicije u Championshipu direktno vode u Premier ligu, dok klubovi od trećeg do šestog mjesta raziravaju za još jednu kartu za elitni razred engleskog nogometa.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

