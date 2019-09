Španjolci stigli do drugog naslova svjetskih prvaka; u finalu su se lako obračunali s Argentincima

Španjolski košarkaši osvojili su naslov svjetskih prvaka nakon što su u finalu u Pekingu svladali Argentinu 95:75 (23:14, 20:17, 23:16, 29:28)...

Španjolcima je to drugi naslov svjetskih prvaka, a prvi su osvojili 2006. godine, a do drugog naslova su došli sa svih osam pobjeda. U finalu su na dominantan način razbili Argentinu s 20 koševa razlike, a Argentinci su u dvoboju za zlato ostali posve bez snage i odigrali najlošiju utakmicu na prvenstvu.

Španjolci su puno bolje otvorili utakmicu, poveli su s 12 koševa razlike, da bi Argentinci furioznom serijom došli samo na koš zaostatka. No, to je bilo sve od 'gauča' u finalu, Španjolci u drugoj četvrtini ponovno dižu razliku na +15 i tu prednost kontroliraju do samog kraja te suvereno osvajaju naslov.