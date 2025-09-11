Šokirani Dončić otkrio zašto je u 2. minuti dobio tehničku: 'To se u četvrtfinalu ne smije događati'

Sudačka trojka predvođena Poljakom Wojciechom Liszkom imala je niz propusta, a veći broj odluka bio je na štetu Slovenije.

Najbolji strijelac utakmice bio je Luka Dončić s 39 poena, no cijeli je susret odigrao pod pritiskom osobnih pogrešaka.

‘Tehničku sam dobio nakon dvije minute jer sam rekao “halo”. To se u četvrtfinalu stvarno ne bi smjelo dogoditi, trebao sam dobiti upozorenje‘, poručio je Dončić.

Slovenski as naglasio je kako je već na početku treće četvrtine skupio četvrtu osobnu pogrešku, što ga je prisililo da do kraja utakmice igra bez prave obrane.

‘Imao sam četiri osobne već na startu treće četvrtine, to mi se u životu još nije dogodilo‘, rekao je Dončić, dodavši da je i njegov pad u završnici susreta bio jedan od razloga poraza.

‘Mogao sam u zadnjoj četvrtini odigrati bolje, forsirao sam previše šuteva. Kad se utakmica lomila, nisam donio prave odluke na terenu‘, iskreno je priznao.