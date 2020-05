Čelnici i rukometaši PPD Zagreba još se nisu oporavili od šoka kojeg im je u petak priuštio sad već bivši trener Veselin Vujović. Popularni je Vujo doslovno sve ostavio u nevjerici kad je objavio da napušta klupu Zagreba zbog 'osobnih problema'. Rastanak je bio 'brz i efikasan', nitko se nije uspio ni snaći, a Vujović je zbrisao. No, čini se kako priča ima 'dublju' pozadinu...

'Žao mi je što napuštam Zagreb, ali na dva mjesta ne mogu biti u isto vrijeme. Kada riješim problem koji imam, ako RK PPD Zagreb to bude htio, ja ću se rado vratiti. Zahvaljujem vodstvu kluba na razumijevanju i žao mi je što sam ih doveo u nezahvalnu poziciju ovom svojom odlukom. Nadam se da je igračima rad sa mnom koristio u njihovom napretku. Pratit ću ih svakako i navijati za njih ali i za klub. Meni je Zagreb drugi dom i ako situacije budu dozvoljavale ja sam uvijek spreman za povratak', zaključio je na odlasku Veselin Vujović.

I taj je patetični oproštaj od Zagreba 'držao vodu' samo dva dana. Jer već je u nedjelju iz Makedonije stigao prvi 'signal', stidljivo, ali dovoljno za provjeru. Oni dobro informirani potvrdili su kako novi/stari gazda Vardara Mihajlo Mihajlovski najozbiljnije računa na svog velikog prijatelja Veselina Vujovića koji se uskoro vraća na klupu makedonskog prvaka, ali i aktualnog osvajača Lige prvaka!

Šok. Nevjerica. Senzacija. Ma, bomba! Neki će reći kako je sada sve puno jasnije, ali ne treba brzati. Veselin Vujović je osoba od riječi, ne bi skrivao motive za odlazak iz Zagreba. Barem ne ovako velike kao što je preuzimanje Vardara. Jer Vujović je s PPD Zagrebom imao dugoročni, trogodišnji ugovor, doveo je pojačanja koja je želio, a onda je preko noći odlučio otići. Zbog privatnih problema.

'Rekao sam ljudima iz uprave da imam problem u Šapcu, koji se ne može riješiti ako nisam na licu mjesta. Imam privatni posao koji se urušava ako nisam tu', kazao je Veselin Vujović u razgovoru za crnogorski dnevnik 'Vijesti' i nastavio:

'Nisam mogao ljude držati u neizvjesnosti, jer ne znam hoću li taj problem riješiti za četiri, pet ili šest mjeseci. Mislim da je ovako bilo najkorektnije. Ljudi iz uprave znaju da na mene mogu računati kada to završim. Tu sam ako im budem potreban. U prosincu smo doveli Božovića, a potom po mom planu i Žigu Mlakara, Senjamina Burića, Vladu Matanovića... Žao mi je što sam i njih ostavio, ali takav je život.'

OK, PPD Zagreb je za Veselina Vujovića, barem za sada, prošlost. Što ćemo s najavama iz Sjeverne Makedonije? Jer Vujović je ostavio neizbrisiv trag u Vardaru kojeg je vodio od 2006. do 2010. godine, pa opet od 2011. do 2013. Glasine iz Sjeverne Makedonije isprva su bile stidljive, ali iz sata u sat povratak Vuje na klupu Vardara bio je praktički 'gotov posao'.

A skopski je Vardar godinu dana bio doslovno na koljenima, ruski vlasnik Sergej Samsonenko tražio je pomoć države i grada, igrači nisu primali plaće mjesecima, najbolji igrači su preko noći rasprodani. Klub je doslovno bio pred gašenjem, a bili su - i još uvijek jesu - aktualni prvaci Europe, osvajači rukometne Lige prvaka!

Samsonenko se povukao, ostavio klub u dugovima te glavom bez obzira napustio Sjevernu Makedoniju, a kao spasitelj se ukazao bivši gazda, veliki prijatelj Veselina Vujovića - Mihajlo Mihajlovski. Ne treba previše zbrajati da bi se dobio jasan rezultat. Dakle, vraća li se Veselin Vujović na klupu Vardara?

'Te su glasine krenule kada je objavljeno da se na čelo kluba vraća Mihajlo Mihajlovski', započeo je Vujović i nastavio:

'Vjerujte mi, odlazak iz PPD Zagreba nije trik da bih preuzeo Vardar.'

No, nije to sve. Ipak u cijeloj priči ima 'nešto'. Potvrdio je to Veselin Vujović na samom kraju razgovora...

'Iako, ne isključujem mogućnost da se to dogodi kada riješim ove privatne probleme', zaključio je bivši trener PPD Zagreba i, kako se sada čini, u neko dogledno vrijeme novi trener rukometaša skopskog Vardara Veselin Vujović.