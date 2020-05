Veselin Vujović završio je svoj drugi mandat na klupi PPD Zagreba nakon samo osam mjeseci. Njegov je odlazak šokirao sve, no čini se kako je ovaj osebujni rukometni stručnjak imao dobre razloge za tako radikalnu odluku i napuštanje Zagreba doslovno preko noći

'Nažalost, zbog osobnih razloga i privatnog problema kojeg ne mogu riješiti odsustvom iz Srbije, moram napustiti Zagreb', kazao je Vujović i dodao:

'Žao mi je što napuštam Zagreb ali na dva mjesta ne mogu biti u isto vrijeme. Kada riješim problem koji imam, ako RK PPD Zagreb to bude htio, ja ću se rado vratiti. Zahvaljujem vodstvu kluba na razumijevanju i žao mi je što sam ih doveo u nezahvalnu poziciju ovom svojom odlukom. Nadam se da je igračima rad sa mnom koristio u njihovom napretku. Pratit ću ih svakako i navijati za njih ali i za klub. Meni je Zagreb drugi dom i ako situacije budu dozvoljavale ja sam uvijek spreman za povratak.'

Na žalost, ovi su 'osobni razlozi' samo razotkrili teško stanje u klubu koji je već sada započeo pripreme i izgradnju momčadi za sljedeću sezonu u kojoj će igrati elitnu skupinu rukometne Lige prvaka. Momčad su napustili Damir Bičanić (umirovio se), Josip Ereš, Radivoje Ristanović i Gašper Hrastnik, a od najavljenih pojačanja tu su Vlado Matanović, Žiga Mlakar, Todor Jandrić, Senjamin Burić, dok su tijekom sezone stigli Miloš Božović i Nikola Grahovac. Uz to, još se čeka potpis kapetana Zlatka Horvata koji bi trebao odigrati još barem jednu sezonu u dresu 'zagrebaša' prije zaslužene mirovine.

Realno, nije to loša momčad, ali da bi bila konkurentna najjačim i najbogatijim klubovima u Ligi prvaka ipak treba još neko zvučno ime. A za njega u ovom trenutku novca - nema. I baš je to jedan od razloga za odlazak Veselina Vujovića, koje treba pribrojati već ranije navedenim 'osobnim razlozima'. Jasno, dodajte još i značajno rezanje plaća...

No, što je tu je, čelni ljudi PPD Zagreba već su krenuli u potragu za novim, u najmanju ruku jeftinijim trenerom, a njegovo ime će biti pravo iznenađenje.

Još se ranije spominjao Hrvoje Horvat (42), no on je vezan uz našički Nexe i teško da će sada biti u najužem krugu kandidata. Ali tu su još neka zvučna rukometna imena.

Prvi je svakako Vlado Šola (51) koji je prošle sezone u regionalnoj SEHA ligi vodio momčad Beijing Sport University sastavljenu od igrača iz Kine. I odradio je sjajan posao te Kinezi od njega očekuju da sljedeće sezone napravi dodatni iskorak. Hoće li legendarni Šola ostati raditi s Kinezima ili će se posvetiti PPD Zagrebu? Za sada se čini da je ipak bliži ostanku i nastavku rada s kineskim rukometašima.

Tu se u priču uključuje još jedna rukometna legenda koja se nedavno umirovila. Riječ je o Igoru Voriju (40) koji se nakon završetka igračke karijere posvetio radu u Hrvatskom rukometnom savezu te je trenutno na funkciji sportskog direktora hrvatskih muških selekcija i jedan je od najbližih suradnika izbornika Line Červara. Prema izvorima bliskim klubu, baš je Igor Vori prvi izbor za novog trenera 'zagrebaša'.

Važno je napomenuti kako je Igor Vori posljednjih godina marljivo polagao ispite na trenerskoj akademiji, a zadovoljava i sve kriterije za EHF Pro licenciju koja mu je potrebna da bi mogao voditi momčad u Ligi prvaka. Istina, samostalno do sada nije radio, ali tijekom prebogate igračke karijere surađivao je s najboljim svjetskim trenerima, sigurno je 'pokupio' ono najbolje od njih, a posljednje dvije godine najbliži je suradnik i prvi pomoćnik Line Červara na velikim natjecanjima. Kad bi mogao birati početak trenerske karijere, sigurno da bi klupa PPD Zagreba bila prva na listi želja jer Vori je ipak dijete ovog kluba, 'zagrebaš' od glave do pete.

U krugu kandidata za novog trenera PPD Zagreba je i Davor Dominiković (42), proslavljeni 'ministar obrane' naše najsjajnije rukometne generacije. Svoje je trenerski potencijal iskazao radeći u paru s Vladom Šolom na klupi Dubrave, bio je pomoćnik Line Červara u reprezentaciji, samostalno je vodio Sesvete, a trenutno je izbornik hrvatske U-21 reprezentacije.

Šola, Vori i Dominiković imaju puno dodirnih točaka u igračkoj i trenerskoj karijeri, legende su hrvatskog rukometa i zasigurno veliki trenerski potencijali. U isto vrijeme, nisu tako skupi kao neki drugi naši treneri, o strancima da ne govorimo. Dodatni je plus to što bi Vori i Dominiković uz vođenje 'zagrebaša' mogli zadržati i svoje sadašnje funkcije, a to bi značilo dodatno financijsko rasterećenje za klub jer bi dio njihove trenerske plaće išao na 'teret' HRS-a. U ovim teškim financijskim vremenima to je vrlo važan podatak i sigurno će imati velikog utjecaja pri odabiru novog trenera PPD Zagreba.