Sjajne vijesti za Hrvatsku: Gvardiol se vratio nakon ozljede i donio optimizam

Računica je bila jasna; Građani su morali pobijediti ako su htjeli imati ikakve šanse u osvajanju naslova pokraj trenutačno vodećeg Arsenala.

Crystal Palace počeo je puno bolje i skoro zabio gol, a onda je City kaznio te promašaje. Prvo je pogodio Antoine Semenyo, a onda i Omar Marmoush; obojica na asistenciju Phila Fodena. Pobjedu je u nastavku samo potvrdio Savinho i tako ostavio nade Građana živima.

Ono što može veseliti je nastup Joška Gvardiola. Rijetko tko se nadao da će se hrvatski branič vratiti od loma noge već u svibnju, čak mu je i Svjetsko prvenstvo opasno 'visjelo', no uspio je. Odigrao je jako dobrih sat vremena na lijevom beku, a bio je jako blizu postizanja gola kada je Dean Henderson obranio njegov pokušaj glavom. Osim toga, upisao je 28 točnih dodavanja, od čega jedno ključno, kao i dva osvojena zračna duela. S obzirom na kontekst, njegov nastup ulijeva ogroman optimizam.

Nastup s klupe upisao je i Mateo Kovačić koji je ušao u 79. minuti.