premier liga

Sjajne vijesti za Hrvatsku: Gvardiol se vratio nakon ozljede i donio optimizam

M.Š

13.05.2026 u 22:54

Joško Gvardiol Manchester City
Joško Gvardiol Manchester City Izvor: EPA / Autor: ADAM VAUGHAN / EPA
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Manchester City odigrao je važnu utakmicu 36. kola Premier lige protiv Crystal Palacea.

Računica je bila jasna; Građani su morali pobijediti ako su htjeli imati ikakve šanse u osvajanju naslova pokraj trenutačno vodećeg Arsenala.

vezane vijesti

Crystal Palace počeo je puno bolje i skoro zabio gol, a onda je City kaznio te promašaje. Prvo je pogodio Antoine Semenyo, a onda i Omar Marmoush; obojica na asistenciju Phila Fodena. Pobjedu je u nastavku samo potvrdio Savinho i tako ostavio nade Građana živima.

Ono što može veseliti je nastup Joška Gvardiola. Rijetko tko se nadao da će se hrvatski branič vratiti od loma noge već u svibnju, čak mu je i Svjetsko prvenstvo opasno 'visjelo', no uspio je. Odigrao je jako dobrih sat vremena na lijevom beku, a bio je jako blizu postizanja gola kada je Dean Henderson obranio njegov pokušaj glavom. Osim toga, upisao je 28 točnih dodavanja, od čega jedno ključno, kao i dva osvojena zračna duela. S obzirom na kontekst, njegov nastup ulijeva ogroman optimizam.

Nastup s klupe upisao je i Mateo Kovačić koji je ušao u 79. minuti.

Standings provided by Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
finale kupa

finale kupa

Hajduk se oglasio nakon skandaloznih uvreda Boysa i Armade prema Livaji
dinamo - rijeka 2:0

dinamo - rijeka 2:0

Dinamo osvajanjem Kupa strašno pomogao Hajduku. Evo tko mu prijeti u Europskoj ligi
sporna situacija

sporna situacija

Je li Rijeka oštećena kod drugog gola Dinama? Pogledajte što je napravio Beljo

najpopularnije

Još vijesti