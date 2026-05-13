Kakva debitantska sezona! Sučić osvojio svoj drugi trofej s Interom

Lazio si je zapečatio sudbinu već u 1. poluvremenu. Prvo je Adam Marušić zabio nespretan autogol, a onda je Nuno Tavares doslovno poklonio pogodak Interu, a to je iskoristio Lautaro Martinez.

Ulogu u slavlju imao je i hrvatski veznjak Petar Sučić koji je odigrao dobrih 68 minuta. Skupio je 59 dodavanja, od čega jedno ključno, jedan uspjeli dribling i četiri osvojena duela. Sučić je tako debitantsku sezonu u Interu zaključio s dva domaća trofeja. Na tom putu zabio je četiri gola i podijelio isto toliko asistencija.

Na drugoj strani igrao je Toma Bašić koji je odigrao 78 minuta koje ipak neće dugo pamtiti. Inter je zasluženo slavio i tako potvrdio svoju dominaciju u Italiji.