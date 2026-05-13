Robert Lewandowski ima novi klub? S 38 godina bit će jedan od najplaćenijih na svijetu

Kako pišu španjolski mediji, Lewandowski bi karijeru trebao nastaviti u Al-Hilalu, jednom od najmoćnijih saudijskih klubova. Iskusni Poljak navodno bi ondje zarađivao čak 90 milijuna eura godišnje.

Lewandowskom na kraju sezone istječe ugovor s Barcelonom, a katalonski klub navodno mu neće ponuditi nastavak suradnje. Iako su se posljednjih mjeseci spominjali brojni europski klubovi, bogata saudijska ponuda potpuno je promijenila situaciju.

S gotovo 38 godina Lewandowski bi tako postao jedan od najplaćenijih nogometaša na svijetu. Veće godišnje zarade trenutno imaju samo Cristiano Ronaldo, Lionel Messi i Karim Benzema, koji prema dostupnim informacijama zarađuju više od 100 milijuna eura po sezoni.

Poljski napadač tijekom karijere imao je iznimno unosne ugovore u Bayernu i Barceloni, no financijski uvjeti koje nude Saudijci ipak su potpuno druga dimenzija.

Brojke koje ostavljaju bez teksta

Lewandowski je u četiri sezone u Barceloni odigrao 191 utakmicu i pritom upisao impresivnih 119 pogodaka i 24 asistencije.

Najbolje partije pružao je u Bayernu gdje je u 375 nastupa zabio čak 344 gola uz 73 asistencije. Sjajan trag ostavio je i u Borussiji Dortmund s 103 gola i 42 asistencije u 187 utakmica.

Prije dolaska u Njemačku briljirao je i u poljskom Lechu te Zniczu Pruszkowu, gdje je zapravo započeo uspon prema svjetskom vrhu.

Dolazak Lewandowskog u Saudijsku Arabiju bio bi još jedan veliki dokaz da tamošnji klubovi nemaju namjeru stati s golemim ulaganjima u nogomet i dovođenjem najvećih zvijezda europske scene.