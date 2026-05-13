Hajduk se oglasio nakon skandaloznih uvreda Boysa i Armade prema Livaji

Dinamo je slavljem nad Rijekom rezultatom 2-0 osvojio Hrvatski kup i tako kompletirao dvostruku krunu.
Zagrepčani su bili bolji i zasluženo slavili, no nije samo igra bila predmet rasprave. Naime, prije utakmice, na Opus Areni odjekivala je sramotna pjesma s obje strane tribina, posvećena Hajdukovu napadaču Marku Livaji.
Određeni posjetitelji su se derali: 'Umri Livaja' uoči susreta, a nije prvi put da se takve scene događaju.
Nakon utakmice, Hajduk se kratkom, ali znakovitom objavom oglasio preko društvenih mreža. Uz fotografiju kapetana Bijeli su napisali: 'Nekima izvor frustracije, nama idol generacije, pozdrav iz Dalmacije!'
Livaja je za Hajduk odigrao 201 utakmicu zabivši 104 gola i podijelivši 50 asistencija.