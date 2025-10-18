six kings slam

Sinner razbio Alcaraza i osvojio najveću nagradu u povijesti tenisa

S. M.

18.10.2025 u 22:41

Jannik Sinner
Jannik Sinner Izvor: EPA / Autor: ALEX PLAVEVSKI
Jannik Sinner je u finalu trodnevnog ekshibicijskog turnira u Saudijskoj Arabiji pobijedio Carlosa Alcaraza 6:2, 6:4.

Iako su navijači u Rijadu očekivali spektakl, meč je bio gotov za samo 73 minute.

Alcaraz nije imao apsolutno nikakve šanse; nije imao nijednu brejk loptu te je na Sinnerov servis dobio samo osam poena. S druge strane, Sinner je iskoristio tri od čak deset brejk lopti i bez problema je priveo meč kraju.

Talijan je tako došao do najveće zarade na jednom turniru u povijesti tenisa. Sinner je, kao i preostalih šest igrača, dobio milijun i pol dolara samo za sudjelovanje, a konačna pobjeda donijela mu je još 4.5 milijuna dolara; ukupno šest.

To je više od nagrade na bilo kojem Grand Slamu, a dodajmo da je u meču za treće mjesto Novak Đoković predao Tayloru Fritzu nakon prvog seta.

