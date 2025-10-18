tenis

Đoković predao meč pa se ispričavao

Novak Đoković bio je prisiljen predati meč za treće mjesto na egzibicijskom turniru Six Kings Slam u Rijadu protiv Taylora Fritza, nakon što je tijekom susreta osjetio bol u lijevoj nozi.

Amerikanac je osvojio prvi set nakon iscrpljujućih 76 minuta, rezultatom 7:6 (4), a Đoković je potom obavijestio suca da ne može nastaviti, uz veliki pljesak publike koja mu je iskazala poštovanje.

‘Žao mi je, ljudi, nadam se da me razumijete. Osjetio sam bol u nozi i nisam želio pogoršati situaciju. Nisam se osjećao najbolje, ispričavam se što niste vidjeli i drugi set. Taylor je igrao odlično, čestitam mu. Hvala svima u Rijadu na podršci – nadam se da ću se vratiti sljedeće godine’, rekao je Đoković uz ovacije s tribina.

Srpski tenisač već je u polufinalu pretrpio poraz od Jannika Sinnera (6:2, 6:4) te je i tada priznao da nije u idealnoj formi zbog gustog rasporeda i manjih ozljeda koje vuče još od US Opena.

Taylor Fritz, kojem je pobjeda pripala predajom, pokazao je razumijevanje: ‘Novak je legenda, nije mu lako igrati pod tolikim pritiskom i očekivanjima, pogotovo pred ovakvom publikom. Želim mu brz oporavak i nadam se da ćemo uskoro ponovno igrati.’

