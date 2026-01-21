Sigurdsson: Bit će razgovora...

Hrvatska je ranije osigurala prolazak u drugi krug, ali u njega ide bez bodova i s lošom gol razlikom.

'Previše smo griješili. Svi igrači bili su nekako nervozni i bila je ovo jednosmjerna utakmica od samog početka. Nismo ušli u ritam ni u obrani ni u napadu, loše smo se vraćali i primili smo puno lakih golova. Bit će razgovora u momčadi nakon ovoga', rekao je kratko izbornik Dagur Sigurdsson nakon utakmice.

U prvoj utakmici drugog kruga, u petak 23. siječnja naši rukometaši igraju protiv Islanđana. U drugom kolu, 25. siječnja Hrvatska igra protiv Švicarske.

Treće kolo, 27. siječnja nudi okršaj protiv Slovenije, dok zadnju utakmicu tog kruga, Hrvatska igra 28. siječnja protiv Mađarske.