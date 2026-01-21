Sigurdsson: Bit će razgovora...

nakon poraza

Sigurdsson: Bit će razgovora...

  • S. M.
  • Zadnja izmjena 21.01.2026 22:38
  • Objavljeno 21.01.2026 u 22:37
Dagur Sigurdsson
Dagur Sigurdsson Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
Hrvatska je u 3. kolu prvoga kruga izgubila od Švedske 33:25 i doživjela neugodan poraz.

Hrvatska je ranije osigurala prolazak u drugi krug, ali u njega ide bez bodova i s lošom gol razlikom.

'Previše smo griješili. Svi igrači bili su nekako nervozni i bila je ovo jednosmjerna utakmica od samog početka. Nismo ušli u ritam ni u obrani ni u napadu, loše smo se vraćali i primili smo puno lakih golova. Bit će razgovora u momčadi nakon ovoga', rekao je kratko izbornik Dagur Sigurdsson nakon utakmice.

U prvoj utakmici drugog kruga, u petak 23. siječnja naši rukometaši igraju protiv Islanđana. U drugom kolu, 25. siječnja Hrvatska igra protiv Švicarske.

Treće kolo, 27. siječnja nudi okršaj protiv Slovenije, dok zadnju utakmicu tog kruga, Hrvatska igra 28. siječnja protiv Mađarske.

Objavljeni termini utakmica drugog kruga: Evo kad Hrvatska lovi polufinale Eura
Legendarni Šveđanin burno proslavio pobjedu nad Hrvatskom: 'Uštipnite me'

