Sergej Jakirović otkrio što se događalo u svlačionici 'modrih' te najavio: Bit će promjena...

'Jučer smo u razgovoru prije treninga u svlačionici pričali otvoreno o svemu. Meni je svlačionica svetinja, a takav sam i pričam direktno. Igrači su svjesni svog dijela odgovornosti, napravit ćemo sve da sutra budemo bolji. U nogometu se ne možete vraćati prošlosti, već samo izvući pouke. Mi ih imamo iz čega izvući, a učimo na svojim greškama', kaže Sergej Jakirović i nastavlja:

'Već na aerodromu u Prištini je jasno iskomunicirano kako imam apsolutno povjerenje i podršku kluba, kapetan Mišić je pričao s Ademijem, Ristovskim i Petkovićem, pa došao do mene dao mi do znanja kako igrači imaju povjerenje u mene i moj stožer. Ma to mi nije bilo ni upitno. Mi moramo tu odgovornost opravdati i na terenu.'

