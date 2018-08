Senzacija u New Yorku; na startu US Opena ispala prva svjetska tenisačica

Rumunjka Simona Halep, prva tenisačica na WTA ljestvici, izgubila je već na startu posljednjeg ovogodišnjeg Grand Slam turnira, US Opena koji je u ponedjeljak počeo u New Yorku. Bolja od nje je u susretu 1. kola bila Estonka Kaia Kanepi 6:2, 6:4...

US Open praktički nije ni započeo, a već se dogodilo prvo iznenađenje. I to kakvo! Svoj je nastup na posljednjem Grand Slam turniru ove sezone završila trenutno najbolja svjetska tenisačica, Rumunjka Simona Halep!

Kanepi je doslovno izluđivala Halep i na kraju je zasluženo slavila 6:2, 6:4. Halep se tako upisala u negativne knjige rekorda, ovo je prvi put u 'Open eri' da najbolja tenisačica ispada u 1. kolu US Opena! No, Rumunjki očito ne leži New York jer je ovim porazom samo reprizirala nastup iz prošle sezone kad je također ispala u 1. kolu...