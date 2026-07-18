Scaloni pred finale izgovorio riječi o Messiju koje su zabrinule Argentince

Argentinski izbornik nazvao je Messija ‘čistom poviješću’ i pozvao navijače da uživaju u svakom preostalom trenutku njegove karijere.

‘On je čista povijest. Legenda. Nevjerojatno je stići do finala s 39 godina. Moramo uživati u njemu dok se sve ovo događa’, rekao je Scaloni.

Messi će protiv Španjolske igrati svoje drugo uzastopno finale Svjetskog prvenstva i pokušati Argentini donijeti obranu naslova osvojenog četiri godine ranije. Scaloni nije izravno potvrdio da će to biti Messijev oproštaj, ali ton njegove izjave zvučao je kao priznanje da se jedna golema era približava kraju.

Argentinski izbornik i kapetan dijele poseban odnos koji traje puno dulje od njihova zajedničkog rada na klupi reprezentacije.

Scaloni je bio dio argentinske momčadi na Svjetskom prvenstvu 2006., kada je tada 18-godišnji Messi postigao svoj prvi pogodak na Mundijalu. Upravo je Scaloni bio među prvim suigračima koji su mu prišli i zagrlili ga nakon utakmice protiv Srbije i Crne Gore. Dvadeset godina poslije zajedno su pred još jednim finalom.

Scaloni je pritom upozorio da prethodno iskustvo velikih utakmica neće automatski donijeti prednost Argentini. Španjolsku je opisao kao discipliniranu i kvalitetnu momčad koja kontrolira posjed i kažnjava svaku pogrešku.

Argentina je tijekom turnira više puta morala prolaziti kroz dramatične završnice, preokrete i produžetke. Scaloni smatra da su upravo skromnost, otpornost i nogometno odrastanje na teškim terenima oblikovali karakter njegove momčadi.

Ali u središtu svega ponovno je Messi. Igrač kojem je ovo šesto Svjetsko prvenstvo, koji je već osvojio sve i koji još jednom ima priliku podići najvažniji trofej.

Scalonijeva poruka zato nije bila komplicirana. Ne nagađajte koliko je još ostalo.

Samo gledajte i uživajte.