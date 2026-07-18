Messi je pogledao fotografiju s bebom Yamalom i rekao samo jednu riječ

Na njoj 20-godišnji Messi kupa nekoliko mjeseci starog Yamala tijekom humanitarnog fotografiranja organiziranog prije gotovo dva desetljeća.

Argentinski kapetan sada je Tomu Bradyju otkrio kako i sam doživljava činjenicu da će se dječak kojeg je tada držao u rukama boriti protiv njega za naslov svjetskog prvaka.

‘Ta fotografija s Lamineom... Sada ćemo igrati jedan protiv drugoga u finalu, nakon što je snimljena dok je bio beba. To je jednostavno ludo’, rekao je Messi na Fanatics Festu u New Yorku.

Fotografiju je 2007. snimio Joan Monfort tijekom dobrotvorne akcije Barceloninih igrača i katalonskog dnevnika Sport. Yamalova obitelj slučajnim je odabirom spojena s tada mladim Messijem, koji još nije mogao ni slutiti da u rukama drži buduću zvijezdu Barcelone i španjolske reprezentacije.

Gotovo 20 godina poslije njihova se priča ponovno spojila na najvećoj nogometnoj pozornici. Messi će s 39 godina pokušati Argentini donijeti drugi uzastopni naslov svjetskog prvaka, dok 19-godišnji Yamal sa Španjolskom lovi prvi veliki svjetski trofej svoje generacije.

‘Lamine je zaista nevjerojatan’

Messi pritom nije skrivao koliko cijeni mladog Španjolca, posebno zato što nastupa za klub u kojem je Argentinac proveo najveći dio karijere.

‘Lamine je zaista nevjerojatan. Puno sam ga pratio jer igra za klub koji toliko volim. Ima priliku ostvariti nešto povijesno, a mi ćemo se pokušati pobrinuti da mu to ovaj put ne uspije’, rekao je Messi.

Njih dvojica nikada nisu zaigrala zajedno za Barcelonu. Messi je klub napustio 2021., dvije godine prije nego što je Yamal debitirao za prvu momčad. Ipak, usporedbe su bile neizbježne.

Obojica su prošla La Masiju, rano debitirala za Barcelonu i još kao tinejdžeri postala nositelji svojih reprezentacija. Viralna fotografija samo je dodatno pojačala dojam da se njihove karijere povezuju na gotovo filmski način.

Messi je, međutim, jasno poručio da u finalu neće biti mjesta sentimentalnosti.

‘Pokušat ćemo odigrati dobru utakmicu, ali nadam se da on i njegova momčad neće odigrati svoju najbolju’, zaključio je.

Prije gotovo dva desetljeća Yamal nije mogao znati tko ga drži u rukama.

U nedjelju će točno znati tko mu stoji na putu do naslova svjetskog prvaka.