Trump ga je javno kritizirao, a Tuchel mu je sada odgovorio

Američki predsjednik prethodno je javno doveo u pitanje odluku da Harry Kane nakon vodstva obavlja brojne obrambene zadatke. Trump je ustvrdio da je Engleska uzela svog najboljeg napadača i praktički ga pretvorila u braniča. Tuchel, međutim, ne smatra da je pogriješio.

‘Nemam zbog čega žaliti’, rekao je engleski izbornik uoči utakmice za treće mjesto protiv Francuske.

Njegova je momčad protiv Argentine povela 1:0, ali se potom duboko povukla i u završnici primila dva gola. Tuchel je zbog obrambenih izmjena i pasivnog pristupa postao glavni krivac u analizama engleskih medija i bivših reprezentativaca. Trump se kritičarima pridružio tvrdnjom da bi Engleska morala ostati puno ofenzivnija.

Tuchel je sada objasnio da Kane nije samoinicijativno završio duboko na vlastitoj polovici, nego je izvršavao zadatke koji su bili dio kolektivnog plana.

Engleski izbornik naglasio je da odluke tijekom utakmice donosi na temelju instinkta, iskustva i onoga što u tom trenutku vidi na terenu. Odbacio je tvrdnje da je riječ o kukavičluku i poručio da je njegov cilj bio pomoći momčadi sačuvati prednost.

‘Donosite odluke pod velikim pritiskom. Ne možete poslije svake situacije tražiti samo jednog krivca’, bila je suština Tuchelova odgovora.

Priznao je da je momčad još uvijek emotivno pogođena porazom, ali želi da se igrači usmjere prema učenju i smanjivanju razlike u odnosu na Argentinu, Španjolsku i Francusku.

Engleskoj sada preostaje utakmica za treće mjesto. Pobijedi li Francusku, ostvarit će najbolji rezultat na Svjetskom prvenstvu nakon osvajanja naslova 1966. godine. Tuchel je, dakle, čuo Trumpovu kritiku. Ali svoje odluke ne povlači.