Messiju prije finala pitanja nisu postavljali novinari. Pogledajte koje face su ga ispitivale

Umjesto klasičnih sportskih novinara, pitanja su mu na pozornici Fanatics Festa u New Yorku postavljale neke od najvećih zvijezda svjetskog sporta.

Uz argentinskog kapetana našli su se Novak Đoković, Tom Brady, Kevin Durant i Rio Ferdinand, dok je razgovor završio zajedničkom fotografijom koja se brzo proširila društvenim mrežama.

Messi je pred njima govorio o nedjeljnom finalu protiv Španjolske i poručio da će Argentina ponovno ostaviti sve na terenu.

‘Dat ćemo sve od sebe’, bila je njegova glavna poruka uoči utakmice u kojoj Argentina pokušava postati prva reprezentacija nakon Brazila 1962. godine koja je obranila naslov svjetskog prvaka.

Cijeli događaj više je podsjećao na susret sportskih legendi nego na uobičajenu konferenciju uoči najveće nogometne utakmice. Brady je sedmerostruki osvajač Super Bowla, Durant jedan od najvećih košarkaša svoje generacije, a Đoković rekorder svjetskog tenisa. Svi su se okupili oko čovjeka koji će sa 39 godina ponovno predvoditi Argentinu u finalu Mundijala.

Messi je tijekom turnira još jednom pokazao da njegova popularnost odavno nadilazi nogomet. Događaj u New Yorku završio je selfijem sportskih velikana, a fotografija je odmah postala jedna od najdijeljenijih uoči finala.

Argentina je na prvenstvu ostvarila svih sedam pobjeda, dok je Španjolska do finala stigla sa šest pobjeda i jednim remijem. U nedjelju više neće biti prijateljskih pitanja, osmijeha ni zajedničkih fotografija. Messija čeka još jedna utakmica za povijest.