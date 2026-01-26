IZ EMISIJE TOTALNI NOGOMET

'Sada se u Dinamovom napadu zna hijerarija. On je napadač br. 1'

S.Š.

26.01.2026 u 18:43

Dion Drena Beljo (u sredini)
Dion Drena Beljo (u sredini) Izvor: Pixsell / Autor: David Jerkovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Dinamo je na Opus Areni upisao uvjerljivu 0:3 pobjedu protiv Osijeka, a jedan od tri gola zabio je i Dion Drena Beljo

Zabijali su još Stojković i Zajc, ali naglasak je na Belji, koji je par dana ranije, protiv rumunjskog FCSB-a zabio još dva gola.

Tijekom prvog dijela sezone bilo je dosta kritike na Beljin račun, pa se čak i dovodilo u pitanje zašto je on češće starter od Sandra Kulenovića.

Sada, kada se Beljo raspucao, čini se da je situacija oko toga tko je prvi napadački izbor trenera Kovačevića - jasna.

Tako se može zaključiti i iz riječi Anđelka Kecmana, komentatora na MAXSportu,a kojeg je iznio u emisiji Totalni nogomet.

'Na početku sezone imao si novu ekipu, što treba naglasiti, i koja sada ima polusezonu zajedno. Iskristalizirale su se uloge mi sada napokon, što se nije znalo na početku, postoji hijerarhija kod središnjeg napadača Dinama. Broj 1 je Beljo, a Sandro Kulenović je džoker s klupe. Dok je Bakrar krilo. I tu je bilo puno upitnika na početku sezone'.

Anđelko Kecman o hijerahiji u Dinamovom napadu Izvor: tportal.hr / Autor: MAXSport/Croatel
Osijek - Dinamo 0:3 (19. kolo SHNL-a, sažetak) Izvor: tportal.hr / Autor: MAXSport/Croatel

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
STUDIO SHNL

STUDIO SHNL

Abramović i Jeličić šokirani odlukom suca na Poljudu: 'Čudna situacija'
NAKON 13 GODINA...

NAKON 13 GODINA...

Vijest koja će oduševiti sve fanove Michaela Schumachera
RUKOMETNI EURO

RUKOMETNI EURO

Hrvatska u strahu od čudesnog Slovenca: 'Nenormalna forma'

najpopularnije

Još vijesti