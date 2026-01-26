'Sada se u Dinamovom napadu zna hijerarija. On je napadač br. 1'

Zabijali su još Stojković i Zajc, ali naglasak je na Belji, koji je par dana ranije, protiv rumunjskog FCSB-a zabio još dva gola.

Tijekom prvog dijela sezone bilo je dosta kritike na Beljin račun, pa se čak i dovodilo u pitanje zašto je on češće starter od Sandra Kulenovića.

Sada, kada se Beljo raspucao, čini se da je situacija oko toga tko je prvi napadački izbor trenera Kovačevića - jasna.

Tako se može zaključiti i iz riječi Anđelka Kecmana, komentatora na MAXSportu,a kojeg je iznio u emisiji Totalni nogomet.

'Na početku sezone imao si novu ekipu, što treba naglasiti, i koja sada ima polusezonu zajedno. Iskristalizirale su se uloge mi sada napokon, što se nije znalo na početku, postoji hijerarhija kod središnjeg napadača Dinama. Broj 1 je Beljo, a Sandro Kulenović je džoker s klupe. Dok je Bakrar krilo. I tu je bilo puno upitnika na početku sezone'.