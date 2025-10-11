S Dinamom se popeo na vrh svijeta, Hajduk ga je potjerao nakon skandala, a sad ga je doveo Mamić

Uz Gojuna, u Sarajevo su stigli i Admir Kozlić, koji preuzima ulogu direktora skautinga, te Adi Adilović, novi trener vratara.

Neformalno, sportskim pitanjima u klubu već neko vrijeme upravlja Zoran Mamić, mlađi brat Zdravka Mamića i bivši trener Dinama. Obojica su već dulje vrijeme u Bosni i Hercegovini, a Zoran je i sam potvrdio da sudjeluje u sportskom projektu Sarajeva.

Gojunov put od Dinama do Hajduka

Krešimir Gojun je dugogodišnji stručnjak za rad s mladim igračima. U Dinamu je bio u dva navrata – od 2003. do 2007. te od 2011. do 2014. godine – a najveći uspjeh ostvario je 2012. kad je s juniorima Dinama osvojio Nike Premier Cup na Old Traffordu, u finalu protiv Milana, što se tada smatralo neslužbenim svjetskim prvenstvom za mlađe uzraste.

Kasnije je vodio školu nogometa u Zadru, a od 2016. do 2019. bio je šef Akademije Hajduka. Tamo je dobio otkaz zbog, kako je klub naveo, ‘osobito teške povrede ugovora’, nakon što je optužio sportskog direktora Sašu Bjelanovića da se miješa u rezultate juniorskih utakmica. Nakon interne istrage, Hajduk je ocijenio da su njegove tvrdnje neosnovane te ga razriješio dužnosti.

S vremenom su odnosi između Gojuna i kluba izgladili, pa je dobio dio iznosa koji je tražio po ugovoru.

Od Kustošije do Sarajeva

Prošle godine Gojun je preuzeo vođenje Škole nogometa Kustošije, hrvatskog trećeligaša, na preporuku poznatog menadžera Andyja Bare. Njegov dolazak u Sarajevo smatra se novim iskorakom u karijeri te mogućim dijelom šireg sportskog projekta koji pod Zoranom Mamićem poprima sve jasnije konture.