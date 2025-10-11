novi član sarajeva

S Dinamom se popeo na vrh svijeta, Hajduk ga je potjerao nakon skandala, a sad ga je doveo Mamić

S.Č.

11.10.2025 u 15:23

Krešimir Gojun
Krešimir Gojun Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
Bionic
Reading

Nogometni klub Sarajevo predstavio je nekoliko novih članova sportske strukture, a najzvučnije ime među njima je Krešimir Gojun, koji je imenovan direktorom strategije i razvoja. Njegov zadatak bit će kreiranje dugoročne sportske vizije te povezivanje prvog sastava, Akademije i razvojnih klubova.

Uz Gojuna, u Sarajevo su stigli i Admir Kozlić, koji preuzima ulogu direktora skautinga, te Adi Adilović, novi trener vratara.

vezane vijesti

Neformalno, sportskim pitanjima u klubu već neko vrijeme upravlja Zoran Mamić, mlađi brat Zdravka Mamića i bivši trener Dinama. Obojica su već dulje vrijeme u Bosni i Hercegovini, a Zoran je i sam potvrdio da sudjeluje u sportskom projektu Sarajeva.

Gojunov put od Dinama do Hajduka

Krešimir Gojun je dugogodišnji stručnjak za rad s mladim igračima. U Dinamu je bio u dva navrata – od 2003. do 2007. te od 2011. do 2014. godine – a najveći uspjeh ostvario je 2012. kad je s juniorima Dinama osvojio Nike Premier Cup na Old Traffordu, u finalu protiv Milana, što se tada smatralo neslužbenim svjetskim prvenstvom za mlađe uzraste.

Kasnije je vodio školu nogometa u Zadru, a od 2016. do 2019. bio je šef Akademije Hajduka. Tamo je dobio otkaz zbog, kako je klub naveo, ‘osobito teške povrede ugovora’, nakon što je optužio sportskog direktora Sašu Bjelanovića da se miješa u rezultate juniorskih utakmica. Nakon interne istrage, Hajduk je ocijenio da su njegove tvrdnje neosnovane te ga razriješio dužnosti.

S vremenom su odnosi između Gojuna i kluba izgladili, pa je dobio dio iznosa koji je tražio po ugovoru.

Od Kustošije do Sarajeva

Prošle godine Gojun je preuzeo vođenje Škole nogometa Kustošije, hrvatskog trećeligaša, na preporuku poznatog menadžera Andyja Bare. Njegov dolazak u Sarajevo smatra se novim iskorakom u karijeri te mogućim dijelom šireg sportskog projekta koji pod Zoranom Mamićem poprima sve jasnije konture.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
intervju subotom

intervju subotom

'S lažiranim papirima sam u autu Tonija Kukoča došao na hrvatsku granicu. Molio sam Boga da me ne uhvate'
novi član sarajeva

novi član sarajeva

S Dinamom se popeo na vrh svijeta, Hajduk ga je potjerao nakon skandala, a sad ga je doveo Mamić
SPORT NEDJELJOM

SPORT NEDJELJOM

S Dinamom je osvojio šest naslova prvaka, a sada je Hajduku dao savjet: Ja bih to ovako....

najpopularnije

Još vijesti