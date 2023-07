Robert Prosinečki nakon poraza priznao: Ne sjećam se da sam vodio 3:0 i izgubio...

No, Mierez je u 43. minuti smanjio na 3:1, a onda je u 70. minuti u igru ušao Mijo Caktaš i režirao senzacionalan preokret. 'Hat-trick' iskusnog Caktaša, zabijao je u 76., 83. i 88. minuti, razbio je sve nade i snove Rudeša u moguću senzaciju.

'Osijek je dobra ekipa, mi smo mlada momčad koja tek dolazi, pokazali smo dobar nogomet što je bitno. I mogu biti zadovoljan time. Ali s greškama, a neću kriviti nikoga, došlo je do ovakvog rezultata', realan je Prosinečki koji je zaključio:

'Iskusne ekipe nakon 3:0 to završavaju. A mi to još uvijek nismo. I umjesto da imamo tri boda, napravili smo par kikseva, dopustili smo im da nam daju golove, a onda je vrlo teško izdržati drugo poluvrijeme. Prvo poluvrijeme Rudeš je odigrao fenomenalno. Nije mogao bolje, ali onda smo napravili greške koje je Osijek znao kazniti. Ali to je tako u nogometu, idemo dalje. Motivacija neće biti lagana, ali radit ćemo na tome, napravit ćemo neke korekcije, moramo s ovom mladom ekipom puno raditi. Ne sjećam se da sam nekad vodio ekipu koja je imala 3:0, pa izgubila 4:3. Ne sjećam se toga niti iz svoje igračke karijere.'

