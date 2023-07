Nenad Bjelica otkrio zašto je otišao iz Osijeka: Skoro sam infarkt dobio...

'Klub je donio odluku koju je donio, morao sam otići. Rana nikada neće zacijeliti, nisam uspio ostvariti što sam želio. Do toga nije došlo i onda je došlo do određenog pada. Do jednog trena drži adrenalin, ali dođe do pucanja sustava. I raskida suradnje, to je bila odluka kluba. Ne bih ništa drugačije napravio jer sam štitio interese kluba i sve do zadnjeg dana radio u interesu kluba. Zatekao sam klub koji je po Transfermarktu vrijedio 19, 20 milijuna, a ostavio sam ga u vrijednosti 36 milijuna. Ostavio sam ekipu koja je imala veliku vrijednost, sada vrijede 17 milijuna. Do zime su imali tu vrijednost, i dan danas ima vrijednost u igračima koji su ostali. Ostavio sam karakternu ekipu', započeo je Bjelica pa otkrio koji je pravi razlog razlaza s Osijekom:



'Stadion je buknuo s troškovima. S 40 milijuna eura na 80 milijuna. To je prava istina. Samo je falilo da još ja brinem oko stadiona... A o tome ne pričaju, da je otišao duplo gore plus 10 milijuna eura teren. Najlakše je udariti na Bjelicu. O tome nitko neće pričati. Ako im je lakše, ja ću reći da sam ponosan na sve što sam napravio u Osijeku. Sve bih opet napravio isto, do zadnjeg dana. Zadnje jutro sam iz kancelarije izbacio agenta koji je reketario klub. Skoro sam infarkt dobio. To jutro sam ga izbacio iz kancelarije, popodne sam dobio otkaz. Tko radi taj i griješi, ali sve greške koje sam napravio bile su da napravim Osijek boljim klubom. I mislim da sam to napravio.'

Boli i činjenica da ga nitko iz Osijeka nije zvao na oproštaj od Gradskog vrta, ali niti na otvaranje Opus Arene...

'Žao mi je što me nisu zvali na zadnju utakmicu Gradskog vrta. Boli me to i žao mi je. Klub vode ljudi koji nisu znali gdje je Osijek kada sam ja registriran '82. Nisu znali da postoji kada su '91. padale granate. Ni kada sam ja početkom 2000-ih bio najbolji igrač Hrvatske. Ja sam na Gradskom vrtu odrastao. A to dolazi od ljudi kojima samo pare znače', kaže Bjelica te zaključuje:

'Sve što sam u Osijeku napravio, sve bih ponovio. Pa i tu rečenicu. U tom trenutku ponašanje određenih ljudi išlo je u tom pravcu. Ne žalim ni za jednom riječju koju sam izgovorio. Stojim iza svake svoje riječi i svakog svojeg postupka.'