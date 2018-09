Rijeka želi prekid neugodne serije protiv Slavena; Lokosi na iskušenju kod Gorice

U nedjelju su na rasporedu dvije utakmice devetog kola Hrvatski Telekom Prve lige. Gorica je domaćin Lokomotivi (16 sati, Arenasport 3), a Rijeka će ugostiti Slaven Belupo (19 sati, Arenasport 3)

Rijeka – Slaven Belupo (19 sati, Arenasport 3) Rijeka je u prošlom kolu nastavila negativnu rezultatsku seriju u prvenstvu porazom na gostovanju kod Lokomotive. Poprilično izjednačenu utakmicu odlučile su sudačke odluke koje nisu išle u korist Rijeke budući da je prvi Lokomotivin gol postignut iz zaleđa, a kasnije je sudac neopravdano dosudio jedanaesterac za domaćina uz isključenje Punčecu. Nakon velikog razočaranja u kvalifikacijama za Europsku ligu i posljednjeg niza loših prvenstvenih rezultata akumuliralo se nezadovoljstvo igrača Rijeke vlastitim prezentacijama, a ceh za tu ljutnju platili su Križevci u Kupu prošle srijede. Kekova je momčad doslovno protutnjala Križevcima i domaćinu je čak devet puta tresla mrežu. Brilijirao je Čolak s pet postignutih pogodaka, dva je dodao Čanađija, a po jednom su mrežu domaćina tresli Pavilić i junior Bušnja. Sve najave današnjih utakmica i prognoza pročitajte na dvoznak.com, adresi za pametno klađenje

Kek dobru igru iz Kupa želi vidjeti i u susretu sa Slavenom. 'Vjerujem da nas je utakmica u Kupu i visoka pobjeda podignula u pozitivnom razmišljanju. Stiže nam dobro organizirana ekipa koja ima dobru individualnu kvalitetu. Slaven je uvijek kvalitetno igrao protiv Rijeke, no puno toga ovisi o nama i kvaliteti naše igre. Utakmica će tražiti puno odgovornosti i odlučnosti u napadu. Kad tako dugo opstaneš u jednoj sredini gdje je puno domaćih kvalitetnih trenera, to je osobno priznanje. Mene zanima samo Rijeka i to je jedino o čemu razmišljam.'

U Kupu je Kek prvi put dao priliku ljetnom pojačanju Velkovskom, makedonskom braniču koji je propustio prvi dio sezone zbog ozljede. Ofenzivci Gorgon, Acosty i Heber propustili su gostovanje u Križevcima, no ne očekuje se da će Kek forsirati njihov nastup protiv Slavena. Slaven ove sezone teško gubi, no jednako teško dolazi do pobjeda budući da je Ivkovićeva momčad u uvodnih osam prvenstvenih susreta pobijedila tek Inter početkom rujna. Nakon te utakmice Slaven je doživio pravi potop u susretu s Lokomotivom, dok je u utakmici s davljenikom Rudešom podijelio bodove. Nije bio zadovoljan Ivković tim susretom i mnogo je zadovoljniji bio nakon utorka i rutinske Kup pobjede nad niželigašem Kurilovcem.

Ivković se nema namjeru samo braniti na Rujevici. 'Nama je glavna preokupacija Rijeka i u potpunosti smo koncentrirani na ovu utakmicu. Igramo protiv ekipe koja u zadnje četiri utakmice nije bila rezultatski najbolja, no koja je sigurno uz Dinamo najjača po kvaliteti i koja će se ponovno uključiti u borbu za sam vrh tablice. Promijenili su dosta igrača pa se još uvijek traže, a rezultati Rijeke pokazali su još jednom da je ovo prvenstvo izjednačeno i da svaka momčad ima šanse bez obzira gdje i protiv koga igra. Ovo prvenstvo me čini zadovoljnim jer je veći izazov nego prije. Protivnika moramo shvatiti kao najboljeg na svijetu, a mi moramo odigrati kao da nam je to zadnja utakmica u životu. Imamo igru, stvaramo šanse, a ako popravimo određene elemente onda možemo sigurno odigrati vrlo kvalitetnu utakmicu. Na Rujevicu sigurno ne dolazimo parkirati autobus u šesnaesterac iako smo svi svjesni činjenice da Rijeka ima izuzetno kvalitetnu momčad. Pokušati ćemo im parirati igrom s mnogo borbenosti i agresivnosti.'

Gorica – Lokomotiva (16, Arenasport 3) Novi prvoligaš Gorica sjajno se za sada snalazi u najjačem rangu hrvatskog nogometa. Jakirovićeva je momčad apsolutni hit lige budući da nakon osam odigranih kola dijeli četvrtu poziciju na tablici sa snažnom Rijekom, dok joj u leđa gleda splitski Hajduk kojeg je nedavno pobijedila na Poljudu. U uvodna je tri kola momčad Gorice nesretno i nespretno gubila bodove, no nakon toga je nanizala četiri pobjede uz minimalan poraz od aktualnog prvaka Dinama. Samo je Dinamov veznjak Olmo u tom periodu uspio zatresti mrežu sjajnog vratara Kahline, a u prošlom je kolu Gorica iznenađujuće stigla i do pobjede nad pretendentom za naslov Osijekom i to u Gradskom vrtu. Glavni Jakirovićevi aduti su čvrsta obrana predvođena Kahlinom, odlični mladi veznjaci miya i Atiemwen, te prvi strijelac lige Zwolinski koji je u uvodnih osam susreta čak šest puta tresao suparniku mrežu.

Jakirović ne krije zadovoljstvo dosadašnjim rezultatima. 'Puno nas još borbi čeka, no od početka sam govorio da treba vjerovati i uvjerio sam dečke da ćemo moći sa svima igrati. To sada pokazujemo na najbolji mogući način. Sigurno je da imamo još potencijala za napredak. Dolaskom Lokomotive zatvara se prvi krug i već sada imamo iskustva jer smo na vlastitoj koži osjetili jačinu svih protivnika, stoga za drugi krug znamo što nam je činiti i gdje se možemo popraviti kako bi uzeli još više bodova nego do sad.' Pred Goricom je novo veliko iskušenje, utakmica s Lokomotivom koja je odlično otvorila novu sezonu i koja je nakon osam odigranih kola prvi pratitelj vodećeg Dinama. Dolazak trenera Tomića početkom kalendarske godine pokazao se punim pogotkom managementa Lokomotive budući da je momčad odlično zaključila prošlu sezonu, te još bolje započela novu. Nakon prvih ovosezonskih poraza od Dinama i Osijeka momčad Lokomotive slavila je u Koprivnici protiv Slavena uz čak pet postignutih pogodaka, a u prošlom je kolu u prvoj domaćoj utakmici nove sezone pobijedila Rijeku. Namučila se u srijedu Lokomotiva u šesnaestini finala Kupa kako bi pobijedila niželigaša Primorca, a heroj Tomićeve momčadi ponovno je bio stoper Datković koji je nakon premijernih prvenstvenih pogodaka Slavenu i Rijeci postigao i jedini gol u Biogradu na moru.