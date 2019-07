Rijeka dočekuje novog prvoligaša, a Gorica sezonu otvara protiv Intera; evo gdje gledati utakmice HT Prve lige

Subotnji program 1. kola Hrvatski Telekom Prve lige nudi utakmicu Rijeke i Varaždina (Arenasport 1, 19 sati) te sudar Gorice i zaprešićkog Intera (Arenasport 3, 21 sat)

Rijeka je prošle sezone napravila rezultatski iskorak otkako je legendarnog Keka na klupi zamijenio Igor Bišćan. Pod Bišćanovim je vodstvom Rijeka potvrdila drugu poziciju na prvenstvenoj tablici iza nedodirljivog Dinama, a uz to je uz odličnu prezentaciju u Puli pobjedom protiv najkvalitetnije hrvatske momčadi osvojila i trofej u Kupu. Novu sezonu Rijeka je započela porazom u Superkupu, no više od minimalnog poraza od Dinama navijače Rijeke može brinuti loša igra Bišćanove momčadi na Maksimiru. Bila je to utakmica u kojoj se Rijeka fokusirala na obranu i pokušaje brzih kontranapada, a sada Bišćana i njegove igrače čeka potpuno drugačija utakmica budući da na Rujevicu stiže novi prvoligaš pa domaćin ima ulogu izrazitog favorita.