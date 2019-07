Nenad Bjelica otkrio planove; za svog najboljeg igrača spremio je poseban program...

Nogometaši Dinama u novu su sezonu krenuli osvajanjem Superkupa, a u petak navečer su u 1. kolu Hrvatski Telekom Prve lige lako svladali Lokomotivu 3:0. No, sve je zanimala samo jedna informacija, što će biti s Danijem Olmom?

Španjolac je najvrjedniji Dinamov 'eksponat' u ovom prijelaznom roku, nadaju se 'modri' kako će njegovom prodajom utržiti najmanje 40 milijuna eura. Jer, za Danija Olma bore se najveći europski klubovi.

No, Španjolac je i dalje igrač Dinama i mora započeti s pripremama za novu sezonu.

'Olmo je odradio prva dva treninga i napravit ćemo za njega poseban ciklus priprema u ovih desetak dana kako bismo ga pripremili za nastavak sezone', kazao je trener Dinama Nenad Bjelica i otkrio:

'Dani mi djeluje super. Jedva je dočekao da se priključi dečkima. Mi smo svi navijali na Euru za njega i on je osjetio tu ljubav i toplinu s naše strane. Vjerujem da će se on brzo pripremiti. Vidjet ćemo hoće li to biti u Dinamu ili nekom drugom klubu, ali on je čiste glave i neće s njim biti problema.'