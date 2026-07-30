nije podnio neuspjeh

Rekorder Svjetskog prvenstva oglasio se nakon dva tjedna šutnje: ‘Ovo je golemo razočaranje’

D.B.

30.07.2026 u 09:36

Michael Olise
Michael Olise Izvor: Profimedia / Autor: BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia
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Michael Olise prvi se put oglasio nakon što je Francuska završila Svjetsko prvenstvo na četvrtom mjestu. Francuski reprezentativac priznao je da još teško prihvaća činjenicu da njegova momčad nije uspjela osvojiti naslov.

‘To što nismo uspjeli donijeti trofej kući golemo je razočaranje. Nismo ovako zamišljali završetak Svjetskog prvenstva kada je turnir počeo’, napisao je Olise u poruci objavljenoj na Instagramu.

Francuska je u polufinalu izgubila od kasnijeg prvaka Španjolske 2:0, a potom je u utakmici za treće mjesto poražena od Engleske 6:4. Olise je unatoč razočaravajućem završetku bio jedan od najboljih igrača Francuske tijekom turnira.

Ispisao je povijest

U svom prvom nastupu na Svjetskom prvenstvu upisao je čak sedam asistencija i postavio novi rekord jednog izdanja natjecanja. Nadmašio je Peléa, koji ih je 1970. godine ostvario šest, te turnir završio ispred Lionela Messija, Kyliana Mbappéa, Brune Guimarãesa, Martina Ødegaarda i Brahima Díaza.

‘Nositi dres francuske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu uvijek je bio i uvijek će biti moj san. Iako nismo podigli trofej, ponosan sam što sam postavio rekord po broju asistencija u povijesti jednog Svjetskog prvenstva’, poručio je Olise.

Nogometaš Bayerna dodao je da se nada kako će u godinama koje slijede francuskim navijačima donijeti nove trenutke radosti i nezaboravne uspomene. Njegova poruka stigla je gotovo dva tjedna nakon poraza od Španjolske, što je posebno odjeknulo jer se Olise inače vrlo rijetko javno oglašava.

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