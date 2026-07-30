Rekorder Svjetskog prvenstva oglasio se nakon dva tjedna šutnje: ‘Ovo je golemo razočaranje’

‘To što nismo uspjeli donijeti trofej kući golemo je razočaranje. Nismo ovako zamišljali završetak Svjetskog prvenstva kada je turnir počeo’, napisao je Olise u poruci objavljenoj na Instagramu.

Francuska je u polufinalu izgubila od kasnijeg prvaka Španjolske 2:0, a potom je u utakmici za treće mjesto poražena od Engleske 6:4. Olise je unatoč razočaravajućem završetku bio jedan od najboljih igrača Francuske tijekom turnira.

Ispisao je povijest

U svom prvom nastupu na Svjetskom prvenstvu upisao je čak sedam asistencija i postavio novi rekord jednog izdanja natjecanja. Nadmašio je Peléa, koji ih je 1970. godine ostvario šest, te turnir završio ispred Lionela Messija, Kyliana Mbappéa, Brune Guimarãesa, Martina Ødegaarda i Brahima Díaza.

‘Nositi dres francuske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu uvijek je bio i uvijek će biti moj san. Iako nismo podigli trofej, ponosan sam što sam postavio rekord po broju asistencija u povijesti jednog Svjetskog prvenstva’, poručio je Olise.

Nogometaš Bayerna dodao je da se nada kako će u godinama koje slijede francuskim navijačima donijeti nove trenutke radosti i nezaboravne uspomene. Njegova poruka stigla je gotovo dva tjedna nakon poraza od Španjolske, što je posebno odjeknulo jer se Olise inače vrlo rijetko javno oglašava.