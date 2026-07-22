Real Madrid dobiva veliko pojačanje? Transfer dogovara Mbappé osobno

Kylian Mbappé aktivno pokušava nagovoriti svog reprezentativnog suigrača Michaela Olisea da mu se pridruži u Real Madridu, pišu francuski i njemački mediji.

Prema dostupnim informacijama, Mbappé smatra da bi Olise bio idealno pojačanje za madridski klub te je već razgovarao s njim o mogućem dolasku na Santiago Bernabéu. Dvojac odlično surađuje u francuskoj reprezentaciji, a Mbappé navodno želi da tu suradnju nastave i na klupskoj razini. Neke informacije govore da je Mbappé već i uspješno nagovorio Olisea na dolazak i prijavio to predsjedniku Florentinu Perezu.



Olise je iza sebe imao sjajno Svjetsko prvenstvo i još jednom potvrdio da je jedan od najboljih igrača današnjice. Zbog toga se ponovno našao u središtu brojnih transfer nagađanja.



Ipak, Bayern München nema namjeru prodati svog nogometaša. Njemački prvak smatra Olisea jednim od ključnih igrača budućnosti te nije spreman ni započeti pregovore o njegovu odlasku. Umjesto toga, u klubu razmišljaju o poboljšanju njegova ugovora kako bi odbili interes europskih velikana.



S druge strane, ni u Real Madridu zasad nema konkretnih pregovora oko transfera. Iako se Olise već neko vrijeme povezuje s kraljevskim klubom, trenutačno ne postoje naznake da je posao blizu realizacije, unatoč Mbappéovoj želji da ga vidi u bijelom dresu. Ono što sve može promijeniti je ako Olise od Bayerna zatraži transfer.