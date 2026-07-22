Turudić govorio o izvidima USKOK-a u Hajduku, Pavasović Visković pojasnio što se događa

Izlaganje Ivana Turudića otvorilo je pitanje što se zapravo događa u Hajduku i odnose li se aktivnosti USKOK-a izravno na poslovanje kluba.

'Mi dobivamo anonimne prijave, sad je to eskaliralo baš u sportskim udrugama. Takav je bio i slučaj s Hajdukom. Provodimo izvide, provjeravamo te prijave. U provođenju izvida nerijetko tražimo knjigovodstvenu dokumentaciju od ljudi protiv kojih je prijava podnesena. U konkretnom slučaju to je HNK Hajduk, zatražili smo neku dokumentaciju, provjerit ćemo, vidjet ćemo', kazao je Turudić u Dnevniku HRT-a.

Vrlo brzo je reagirao odvjetnik Ljubo Pavasović Visković, koji se nalazi na čelu Hajdukovog Nadzornog odbora, te je pojasnio situaciju i kontekst u kojem treba promatrati informacije o izvidima.

'Nema nikakvog razloga za zabrinutost, gospodin Turudić je vrlo korektno objasnio o čemu se radi, da se nalazimo u periodu kada se DORH-u upućuje čitav niz kaznenih prijava vezano za sportske subjekte u Republici Hrvatskoj. DORH je dužan svaku od tih prijava, koliko god ona bila besmislena, obraditi na adekvatan način i donijeti meritornu državnu odvjetničku odluku. U tom smislu oni su ovlašteni zatražiti od subjekata na koje se prijave odnose pojašnjenja i dokumentaciju, što je u konkretnom slučaju i napravljeno. Dakle, zatražena je određena dokumentacija od HNK Hajduka, ta dokumentacija je odmah dostavljena onome tko je zatražio i sada su na redu određene aktivnosti DORH-a u smislu provjere tih navoda, kao i u slučaju kada bilo tko protiv bilo koga podnese kaznenu prijavu', kazao je Pavasović Visković za Dalmatinski portal, pa o samoj prijavi pojasnio:

'Naravno da je klubu poznato koje je izvorište ovakve prijave. Koliko god ona bila anonimna, prepoznaje se jasni rukopis jedne interesne grupacije koja rušenjem modela, jer o tome se zapravo u ovoj prijavi radi, želi preuzeti kontrolu nad klubom, ali, naravno, DORH mora napraviti svoje.'

Pavasović Visković je upozorio na još jednu stvar.

'Naravno da je prilično predvidivo tko će se na ovu vrlo kratku izjavu gospodina Turudića sada nasloniti, krenut će sada, naravno, kojekakva prozivanja i komentari, ali sve je predvidivo. Tu je dio onih koji klubu ne žele dobro, a i dio 'korisnih budala' koje se koristi obično u ovakvim situacijama da se napadne i klub i sam model upravljanja', kaže Pavasović Visković te zaključuje:

'Na kraju samo jedno pojašnjenje da budemo potpuno jasni: ne radi se o nikakvom upadu u Hajduk, radi se o provjerama koje vrši državno tijelo koje je za to ovlašteno. Ponavljam, svaka kaznena prijava u ovoj zemlji se provjerava, koliko god ona besmislena bila. Takva je procedura. Upad je nešto potpuno drugo, a upravo to je ono što se vrlo često u zadnje vrijeme zlonamjerno serviralo kroz određene, prilično opskurne medije, ali ne, nema bojazni, ne radi se o nikakvom upadu i nema nikakvog razloga za brigu niti u Hajduku, niti među onima koji stvarno vole Hajduk.'

Slučaj je tako ponovno privukao pozornost javnosti, a nakon Turudićevih riječi i pojašnjenja predsjednika Nadzornog odbora Hajduka jasnije je što se zasad zna o aktivnostima USKOK-a i njihovoj povezanosti sa splitskim klubom.