Hrvatski klupski nogomet u problemu: Susjedi prijete srušiti ga ispod crte

Nakon novih europskih utakmica došlo je do nekoliko promjena na UEFA-inoj petogodišnjoj ljestvici nacionalnih koeficijenata.

Najveći pomak ostvarila je Slovenija, koja je preskočila Rusiju i sada zauzima 24. mjesto na ljestvici. Slovenski klubovi ovog su tjedna osvojili novih 0,125 bodova, što je bilo dovoljno za skok ispred Rusije.



Napredovala je i Bugarska. Zahvaljujući odličnom tjednu u kojem je osvojila 0,375 bodova, Bugarska je preskočila Slovačku i popela se na 28. mjesto UEFA-ine ljestvice.



Promjena je zabilježena i pri dnu poretka. Bjelorusija je osvojila 0,333 boda te prestigla Litvu i sada drži 45. poziciju.

