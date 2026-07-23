Hrvatski klupski nogomet u problemu: Susjedi prijete srušiti ga ispod crte

Nova ažurirana UEFA ljestvica koeficijenata donijela je tri promjene.
Nakon novih europskih utakmica došlo je do nekoliko promjena na UEFA-inoj petogodišnjoj ljestvici nacionalnih koeficijenata.
Najveći pomak ostvarila je Slovenija, koja je preskočila Rusiju i sada zauzima 24. mjesto na ljestvici. Slovenski klubovi ovog su tjedna osvojili novih 0,125 bodova, što je bilo dovoljno za skok ispred Rusije.
Napredovala je i Bugarska. Zahvaljujući odličnom tjednu u kojem je osvojila 0,375 bodova, Bugarska je preskočila Slovačku i popela se na 28. mjesto UEFA-ine ljestvice.
Promjena je zabilježena i pri dnu poretka. Bjelorusija je osvojila 0,333 boda te prestigla Litvu i sada drži 45. poziciju.
Hrvatska je ostala na 23. mjestu UEFA-ina poretka nacionalnih liga s ukupno 22.531 bodom, a koliko je važno da tu i ostane je objavljeno ovdje.
Problem je što je sada prednost Hrvatske još manja nego li je bila, zbog čega bi nastavak europskih kvalifikacija mogao donijeti nove promjene u poretku. Slovenija je pokazala ambicije da sruši SHNL s ovog mjesta te će svaka iduća utakmica biti važna.