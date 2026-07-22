ulozi su veliki

Varaždin čeka ključan susret u borbi za Europu: Evo kako su ga najavili

M.Š / HINA

22.07.2026 u 22:33

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: David Jerkovic/PIXSELL
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Čeka nas jedna zahtjevna utakmica, jako dobar protivnik kojeg respektiramo, kazao je trener Varaždina Nikola Šafarić uoči sutrašnje utakmice protiv češkog Jabloneca u drugom pretkolu Konferencijske lige.

"Nisu slučajno ovdje, imaju odličnu kvalitetu, mislim da smo tu negdje po kvaliteti. Odlučivat će greške, moramo biti maksimalno fokusirani i spremni ako želimo proći dalje," kazao je Šafarić na konferenciji za medije.

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Osvrnuo se na pripreme i stanje u momčadi: "Sve je manje, više dobro prošlo. Jedino imamo problem s ozljedom Sikošeka, ima ozljedu koljena, ali za uzvrat će biti spreman. Polagano ćemo ga uvoditi u trening. Bilo je sitnih problema, ali svi su uglavnom spremni i željni dokazivanja. Svi jedva čekamo utakmicu," kazao je strateg Varaždina koji je prošle sezone završio na trećem mjestu u hrvatskom prvenstvu.

Šafarić je komentirao i situaciju s vratarom Oliverom Zelenikom: "Jasno je rečeno da u slučaju da se Zelenika preomisli i produži ugovor, onda i dalje konkurira za sastav i računa se na njega. Do kada se to ne dogodi, Silić je broj jedan. Mislim da nema potrebe za nekim naslovima i time kako se to prikazivalo u javnosti. Svlačionica jasno zna na čemu je, status svakog igrača se zna," rekao je Šafarić.

Branič Roberto Punčec je najavio kako diše "svlačionica": "Radujemo se susretu i igranju u Europi. Igramo protiv jako dobre ekipa koja je defenzivno kompaktna i vole izlaziti s loptom. Očekuje nas dobra utakmica. Mi smo svi spremni i u odličnom raspoloženju očekujemo utakmicu i uz pomoć navijača ostvariti što bolji rezultat, izjavio je Punčec.

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