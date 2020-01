Reakcije hrvatskih rukometaša; oni su za razliku od izbornika oduševljeni svojom izvedbom u dvoboju s domaćinom

Hrvatski rukometaši bili su zadovoljni svojom izvedbom protiv Austrije (27:23) s kojom su stigli do prvih bodova u drugoj fazi Eura

'Utakmica je izgledala laganije nego što smo to navikli. Drago mi je da su se ovi stariji igrači barem malo odmorili za sljedeću utakmicu. Dolaze Nijemci, bit će puno njihovih igrača na tribinama, to je jaka ekipa. Moramo krenuti kao što smo prvo poluvrijeme krenuli s obranom, onda će biti dobro', dodao je Marin Šipić.

'Obrana je bila odlična, nije je bilo lako za razbiti. Sigurno će doći period kada ćemo lošije odigrati, bilo je to i danas, ali je bitno da je to bio kraći period. Promašeni sedmerci? Pa dobro... Prvi sam pogodio stativu, a drugi me nadmudrio. Znamo tko je Njemačka, ali imaju svojih problema. Oni su ipak i dalje sila, koja igra jako dobar rukomet. Brzi i atraktivan. Imaju odlične golmane. To će biti pravi ispit za nas', govorio je Zlatko Horvat.