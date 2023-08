Razigrani Bruno Petković zabio i asistirao za pobjedu Dinama protiv Rijeke

"Rat" na relaciji Rijeke i Dinama, koji je započeo Jakirovićevim odlaskom na klupu hrvatskog prvaka, nastavljen je i u uvodu za derbi. Predsjednik Rijeke Damir Mišković je najavio da neće utakmicu pratiti iz lože na Maksimiru, a to je i obećanje je i ispunio pa se zajedno s članovima uprave kluba pridružio riječkim navijačima na južnoj tribini stadiona.

Ni minutu poslije dogodila se erupcija oduševljenja među Dinamovim navijačima. Marko Bulat je ubacio iz kuta u srce kaznenog prostora, a tamo je u naletu bio Stefan Ristovski i glavom zakucao loptu u mrežu. No, glavni sudac Patrik Kolarić dobio je signal iz VAR sobe da provjeri akciju. Nakon pregleda snimke ustanovio je Mišićev prekršaj na igraču koji je pratio Ristovskog i završio na travnjaku prije nego što će Makedonac postići gol klubu za koji je nekada igrao. Gol je poništen.

Dinamo je u prvih 30-ak minuta često sijao paniku u gostujućoj obrani prodirući po lijevom boku. Tako su u 29. minuti odlično kombinirali Ljubičić i Bulat, ali je Ljubičićevo dodavanje bilo malo prebrzo za Bulata pa je Labrovićem uspio prvi doći do lopte. Minutu poslije zaprijetili su Dario Špikić i Antonio Marin s desne strane. Špikić je prošao, a Marin pucao sa 6-7 metara - snažno, ali neprecizno.

No, to nije demoraliziralo Dinamove igrače. I dalje su oni bili ti koji su većinu vremena imali loptu u nogama i znali što s njom trebaju napraviti. Tako je u 18. minuti Baturina ponovno prošao po lijevom boku, vratio na vrh kaznenog prostora prema Petkoviću, ali je nakon njegovog udarca lopta otišla preko grede.

No, u 83. minuti je Dinamo dobio priliku koja se rijetko propušta. Martina Baturinu je u kaznenom prostoru srušio Vukčević, a Kolarić je bez zadrške dosudio jedanaesterac. Odgovornost je preuzeo Bruno Petković i snažnim udarcem u donji lijevi kut svladao Labrovića za 2:0.

Dinamovim igračima je svakako u drugom poluvremenu nedostajalo odlučnosti u završnici, jer su se više puta našli u suparničkom kaznenom prostoru ili oko njega, a da akcije nisu završavali udarcima. No, s druge strane su dobro zatvorili prilaze svom golu pa je Ivan Nevistić ostao bez posla.

Tek nakon tog gola Rijeka je uspjela natjerati Nevistića na prvu intervenciju. Učinio je to Marco Pašalić, ali njegov udarac u 87. minuti nije iznenadio domaćeg čuvara mreže. No, u 90. minuti Rijeka je došla do gola.

Na 20-ak metara s desne strane dosuđen je slobodan udarac. Ponovno je Pašalić zapucao. U živom zidu je Luka Menalo skočio i glavom promijenio smjer lopti. Nevistić je ostao ukopan, a lopta se od njemu bliže vratnice odbila u mrežu.