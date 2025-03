Rakitić za tportal: Dalić će mi oprostiti, ali zna se koji trener je meni sve na svijetu

Rakitić nije krio oduševljenje igrom reprezentacije i posebno je pohvalio aktualnog izbornika Zlatka Dalića. ‘Zlatko radi fantastičan posao. Kapa do poda. Imati ovakav kontinuitet u reprezentaciji, stvarati rezultat iz godine u godinu – to nije mala stvar. Zaslužuje sve pohvale’, poručio je Rakitić, koji je u Dalićevoj eri odigrao jednu od najvažnijih uloga u pohodu do svjetskog srebra u Rusiji.



U karijeri ste prošli brojne trenere, ali i nekoliko hrvatskih izbornika. Hajdemo se zadržati na njima. Koji vam je ostavio najbolji dojam ili koji je najviše utjecao na vas?

Mislim da je svima jasno tko je meni sve na svijetu. To će mi i aktualni izbornik oprostiti, jer meni je Slaven (op.a. Bilić) sve. On je na neki način odgovoran za to što sam, na kraju krajeva, izabrao Hrvatsku. Slaven je uvijek bio uz mene, dao mi do znanja što znači biti dio Vatrenih, dio hrvatske reprezentacije. I to mu nikad neću zaboraviti. I dandanas je tako. Sjedim s njime i gledam utakmicu protiv Francuske, a gledam u njega kao i onda kada sam bio klinac u Baselu, kad mi je prvi put došao u posjet. Naravno, imam poseban odnos i sa Zlatkom, to je sasvim jasno. Jer znam da smo bliski, da ga uvijek mogu nazvati, pitati za savjet. Bit ću mu uvijek zahvalan kada je stao iza mene. Došao je u trenutku u kojem nije bila jednostavna situacija u reprezentaciji.