Prvo su sredili Hrvatsku, a sad su Tunisu utrpali pet komada. Pogledajte golove

Napadač Arsenala Leandro Trossard (28), Charles De Ketelaere (53), Kevin De Bruyne (65), Dodi Lukebakio (85) i Nicolas Raskin (87) postigli su belgijske golove.

sve je rekao

Tunižani su posljednjih pola sata igrali s deset igrača nakon što je Ismael Gharbi isključen u 62. minuti nakon drugog žutog kartona.

>> golove s utakmice Belgija - Tunis pogledajte OVDJE.

Crveni vragovi, trećeplasirani na Svjetskom prvenstvu 2018., sada će otputovati u SAD, gdje će se u skupini G suočiti s Egiptom, Iranom i Novim Zelandom.

Tunis, kojeg trenira Sabri Lamouchi, nalazi se u skupini F s Nizozemskom, Japanom i Švedskom.