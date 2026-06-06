Prvo su sredili Hrvatsku, a sad su Tunisu utrpali pet komada. Pogledajte golove

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Prvo su sredili Hrvatsku, a sad su Tunisu utrpali pet komada. Pogledajte golove

  • I.Ž./Hina
  • Zadnja izmjena 06.06.2026 18:56
  • Objavljeno 06.06.2026 u 18:51
Kevin de Bruyne Belgija
Kevin de Bruyne Belgija Izvor: EPA / Autor: Olivier Matthys / EPA
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Nogometaši Belgije su u Bruxellesu lako pobijedili Tunis 5:0, te s tom pobjedom i onom iz Rijeke protiv Hrvatske (2:0) s puno samopouzdanja odlaze na Svjetsko prvenstvo

Napadač Arsenala Leandro Trossard (28), Charles De Ketelaere (53), Kevin De Bruyne (65), Dodi Lukebakio (85) i Nicolas Raskin (87) postigli su belgijske golove.

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Tunižani su posljednjih pola sata igrali s deset igrača nakon što je Ismael Gharbi isključen u 62. minuti nakon drugog žutog kartona.

>> golove s utakmice Belgija - Tunis pogledajte OVDJE.

Crveni vragovi, trećeplasirani na Svjetskom prvenstvu 2018., sada će otputovati u SAD, gdje će se u skupini G suočiti s Egiptom, Iranom i Novim Zelandom.

Tunis, kojeg trenira Sabri Lamouchi, nalazi se u skupini F s Nizozemskom, Japanom i Švedskom.

Hrvatska - Belgija, prijateljska utakmica, 2.6.2026.
  • Hrvatska - Belgija, prijateljska utakmica, 2.6.2026.
  • Hrvatska - Belgija, prijateljska utakmica, 2.6.2026.
  • Hrvatska - Belgija, prijateljska utakmica, 2.6.2026.
  • Hrvatska - Belgija, prijateljska utakmica, 2.6.2026.
  • Hrvatska - Belgija, prijateljska utakmica, 2.6.2026.
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Hrvatska - Belgija, prijateljska utakmica, 2.6.2026. Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac

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