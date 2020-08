Bliži se meč godine; evo kako je Daniel Cormier nazvao Stipu Miočića i po čemu želi da ga fanovi zauvijek pamte

Daniel Cormier vrlo mirno gleda prema onome što mu slijedi nakon borbe protiv Stipe Miočića koja je na rasporedu ovaj vikend u sklopu UFC-a 252 (subota na nedjelju)

Posljednjih dana počelo se postavljati pitanje hoće li nedjeljna borba protiv Stipe Miočića uistinu biti posljednja u velikoj karijeri Daniela Cormiera. Čak i njegov trener vjeruje kako postoji šansa da ga se nagovori na ostanak, s čime se slažu svi koji znaju kako bi on reagirao na još jednu priliku suprotstaviti se Jonu Jonesu. No, on je sa svojom najavljenom odlukom miran. 'Nedostajat će mi natjecanje jer ja živim za natjecanje. Moguće da sam najkompetitivniji borac na cijelom rosteru, no za svakoga postoji vrijeme kad mora stati. Nitko nema mogućnost trenirati i boriti se zauvijek. To sad mogu osjetiti i u svojim pripremama', rekao je Cormier u razgovoru za MMA Fighting koji prenosi Fight Site.

Zatim se okrenuo onoj gore spomenutoj mogućnosti: 'Pitaju me što će se dogoditi ako mi daju veliki novac. Ja im kažem da bi se za tako nešto morao pripremati kao što se pripremam sada, a u mojim godina je to, na dulje razdoblje jako teško. S 36 ili 37 godina si me mogao nazvati pet tjedana prije borbe i pitati me jesam li spreman. Rekao bih da nisam, ali da za tri tjedna mogu biti. Sad više nemam taj luksuz, sad mi treba 12 tjedana da bih se doveo u stanje koje mi je potrebno da bih pobjeđivao.'

Vjeruje kako bi neko vrijeme bio sposoban nastupati na visokoj razini i smatra kako je moguće starijim borcima odraditi dobre nastupe. No, smatra kako će nemoguće držati konstantu. 'Mislim da svaki veliki prvak u jednoj večeri može napraviti dobre stvari, no mislim li da je to moguće u dužem periodu kad si već u godinama? Ne vjerujem', siguran je u svoje mišljenje. Ipak, ne namjerava gledati na ono što slijedi nakon borbe sve dok ista ne bude gotova. 'Kad krenem razmišljati o mirovini, to mi je vrlo lako, posebno uz posao koji imam i znajući što me čeka iduće. Dobio sam ponudu ESPN-a za stalno zaposlenje, ne od UFC-a nego baš od ESPN-a. Nisam još prihvatio, ali ponuda je tu. Imam jako puno interesa iz WWE pa čak i nekih drugih poslova izvan MMA-a, na području komentiranja. Tako da mi je lako prihvatiti ono što slijedi. Pokušat ću ostati živjeti u trenutku i fokusirati se na sadašnjost. Ne želim gledati prema onome što mi slijedi. No, znam da imam dobar posao i svijetlu budućnost', zadovoljan je DC.