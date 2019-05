Protivnicu Donne Vekić prozivaju za prevaru na Rolland Garrosu: Prodala si se za 23.000 eura...

Donna Vekić (22) će na startu Roland Garrosa igrati protiv Britanke Katie Boulter. Trebao bi to biti prvi međusobni susret vršnjakinja koje mnogi smatraju najatraktivnijim tenisačicama na WTA touru, no pitanje je hoće li do meča uopće i doći jer su engleski mediji sumnjaju da će Boulter uopće zaigrati

Britanska tenisačica Katie Boulter (22) najveća je zagonetka glavnog ždrijeba drugog Grand Slam turnira sezone, Rolland Garrosa.

Naime, ova je atraktivna tenisačica prije dvadesetak dana najavila povlačenje s Grand Slama u Parizu, ali se njezino ime, potpuno neočekivano, našlo u glavnom ždrijebu. I nije imala sreće jer je u 1. kolu izvukla našu Donnu Vekić, vršnjakinju koja je od nje na WTA ljestvici bolja za 90 mjesta. Donna je trenutno 24. igračica, a Katie nije ni u TOP 100, tek je 112. na ljestvici.

Problem? Katie Boulter ozlijedila se krajem travnja igrajući Fed Cup meč, zbog ozljede leđa praktički od tada nije ni nastupala, a prve su prognoze govorile kako ju čekaju barem dva mjeseca pauze. No, ona se ekspresno oporavila i 'upala' u glavni ždrijeb Rolland Garrosa iako engleski mediji otvoreno sumnjaju da će uopće zaigrati.

Nagađaju kako Katie Boulter sve ovo čini samo da bi uzela novac, čak i ako ne odigra meč s Donnom Vekić! Sam plasman u 1. kolo Rolland Garrosa donosi čak 46.000 eura! A u slučaju da prije samog izlaska na teren preda meč - dobit će polovicu tog iznosa - 23.000 eura!